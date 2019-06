Carmena no ve intencionalidad en paralización de Plaza España y lo achaca a malentendido porque tienen los permisos

Publicado 05/06/2019 14:34:19 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, no ve intencionalidad en la paralización de las obras de Plaza de España dictada por la Comunidad y lo achaca a un "malentendido" dado que es un proyecto "tan hablado y tan en funcionamiento, con todos los permisos".

En la inauguración de PhotoEspaña, donde ha coincidido con el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, y con el candidato socialista a presidir la Comunidad, Ángel Gabilondo, Carmena ha explicado a la prensa que tras conocer la noticia se ha puesto en contacto con el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en funciones, José Manuel Calvo, quien le ha transmitido que "no se ha notificado nada al Ayuntamiento".

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha paralizado este miércoles las obras iniciadas por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de España "por carecer de control arqueológico", han informado hoy fuentes regionales.

La decisión se produce después de que técnicos regionales se personaran ayer en las obras y constataran que el Consistorio "no ha realizado control y seguimiento arqueológico y paleontológico de los movimientos de tierras, a pesar de ser una de las condiciones impuestas por las autoridades regionales para dar el visto bueno al proyecto, que se desarrolla en una zona en la que está documentada la presencia de restos arqueológicos y paleontológicos".

Fuentes regionales han informado de que la notificación se ha enviado telemáticamente al Ayuntamiento esta mañana y que se va a llevar además en mano a la obra.

"Nosotros tenemos todos los permisos pero serán las típicas cosas en las que ha podido haber un malentendido. Estoy segura de que se resolverá", ha declarado la alcaldesa en funciones. Preguntada por la prensa sobre si ve intencionalidad similar a lo que ocurrió en su momento con la operación Nuevo Norte, Carmena lo ha descartado.

"No creo. No hemos tenido ninguna notificación. Supongo que será alguna cuestión que se resolverá en breve porque es un proyecto tan hablado y tan en funcionamiento, con todos los permisos. No creo que tenga esa trascendencia", ha terminado.