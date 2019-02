Carmena reconoce el envío de códigos a menores de acceso a Madrid Central, un "error" ya "corregido"

Publicado 15/02/2019 14:17:30 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido este viernes que fue un "error" del Ayuntamiento de Madrid el envío a 8.800 menores de códigos de acceso a Madrid Central para coches de conocidos, pero ha ya se ha corregido y que sería "genial" no equivocarse "nunca" pero que "todos son humanos".

Carmena, tras su visita a la residencia de mayores Getrudis de La Fuente, al ser preguntada sobre la información adelantada por 'El Mundo' de que el Consistorio envió hace unas semanas notificaciones a menores en la que adjuntaba una clave con la que, como residente en el distrito Centro, tendría el permiso para dar acceso de entrada a un máximo de 20 coches al mes en el área de Madrid, ha reconocido que fue un "error" del Ayuntamiento.

"A mí, lo que me sorprende es que haya tardado mucho en salir ese error en los medios, cuando hace mes y medio que se produjo y cuando vimos el error no hicimos más que rectificarlo y analizar dónde se había producido para responsabilizar a quien lo hubiera producido. Fue un error nuestro que hemos corregido y sería genial no equivocarse nunca y todos los seres humanos nos equivocamos a veces", ha defendido la alcaldesa.