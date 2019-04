Carmena tiene claro su voto, que dice que es “muy deducible” y destaca que siempre ha estado “por el progreso”

Publicado 26/04/2019 14:02:50 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene claro su voto de cara al domingo, dice que es "muy deducible" por todo lo que ha dicho y ha destacado que ella siempre ha estado "por el progreso".

Preguntada sobre a quién votará el domingo, Carmena ha contestado que no tiene dudas. "Yo lo tengo claro. Yo no soy indecisa. Ser indecisa y alcaldesa no pegan", ha contestado a la prensa a su llegada a La Nave de Villaverde, donde participa en una mesa redonda del Guerrilla Game Festival, centrado en la industria de los videojuegos.

Lo que no ha querido es verbalizar a qué formación política votará en las generales pero cree que "es deducible" por todo lo que ha dicho y cree que ella, como alcaldesa, no debe avanzar su voto por prudencia.

En cuanto a la probable entrada con fuerza de Vox en el Congreso de los Diputados, Manuela Carmena ha puesto el acento en la democracia conquistada en el 78. "Soy de aquella generación que vivió la Transición. Es importantísimo cuidar la democracia, profundizar en ella y que siga muchos años como el sistema definitivo del país", ha terminado.