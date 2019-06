Carmena vincula al PP con la extrema derecha, con la que también identifica a Cs por pactos que "traicionan su espíritu"

Publicado 07/06/2019 13:16:56 CET

Opina que Cs "tiene la ocasión de hacer lo que ha hecho el señor Valls en Barcelona", al que describe como "el sector consecuente" de los 'naranja'

La alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, ha vinculado al PP con la "extrema derecha", con la que también ha identificado a Cs porque "va a haber un pacto" con el que los 'naranjas' "traicionan su espíritu" liberal.

Carmena opina que la mayor responsabilidad en el hecho de que Vox vaya a entrar en los gobiernos recae en Ciudadanos. "Es claro. El sector consecuente de Cs --que ha identificado con el candidato Manuel Valls en Barcelona-- lo ha dicho claro: apoyo a la lista más votada. Eso mismo debería hacer Cs (en el caso de Madrid) si fuera coherente con lo que es la línea de los partidos liberales en Europa".

"Pero Cs se ha identificado con la extrema derecha", ha lanzado Carmena desde el estadio de Vallehermoso, donde ha declarado que "el PP está vinculado a la extrema derecha" y forma parte de ella en el sentido de que "siguen teniendo relaciones, intercambios de vocales que estaban en el PP y que se van a Vox". "Hay una relación que indica que forman parte de una gran sintonía en cuanto a grupo político y Cs ha aceptado entrar en esa sintonía", ha destacado.

Cree que no toca hablar de esperanza en el marco del proceso de los pactos, "puramente democrático", lo que le ha llevado a decir que a las personas "profundamente demócratas", entre las que se encuentra, les "llama la atención que un grupo como Cs, que se describe como liberal y que dice que se niega a pactar con la extrema derecha, tal y como estamos viendo está pactando con la extrema derecha".

Echando mano del símil de un tertuliano, Manuela Carmena ha descrito que "no hay un triángulo de dos lados". "Parece ser que va a haber un pacto en el que Cs traiciona su espíritu, que dice ser liberal, para llegar a un acuerdo con la extrema derecha, igual que el PP, que se identifica bien. Si hay un acuerdo con la extrema derecha conseguirán tener dos concejales más que hará que pueda haber un nuevo alcalde o alcaldesa de Madrid con el apoyo de Cs", ha señalado.

Opina que Cs "tiene la ocasión de hacer lo que ha hecho el señor Valls en Barcelona, evitar que haya una solución peor". "Si realmente Cs cree que no debe entrar la extrema derecha en nuestras instituciones está en su mano el apoyar a la candidatura mayoritaria", como la de Más Madrid, que recibió más de medio millón de votos, ha añadido.

"Ya sé que puede haber pactos pero no creo que se pueda admitir que un partido como Cs diga que no pacta con Vox porque considera que no puede pactar con la extrema derecha porque eso le perjudica en la visión que se tiene en Europa de este partido que dice ser liberal cuando en la práctica lo está haciendo, está llegando a un acuerdo con la extrema derecha", ha terminado.