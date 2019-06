Carmerna afea a Almeida que "no puede tener un pacto oculto que vincula una serie de concejalías a la extrema derecha"

Publicado 18/06/2019 13:35:43 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha asegurado que su sucesor, José Luis Martínez Almeida, "no puede tener un pacto oculto" que vincula una serie de concejalías a la "extrema derecha", en referencia a Vox, y ha señalado que está obligado por la normativa de transparencia a facilitar esa formación.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha apuntado que quedó "sorprendida" de que Almeida ayer en rueda de prensa no quisiera dar información sobre un pacto que "marcará" el criterio político de la nueva corporación.

"Un alcalde no puede no dar explicación de un pacto secreto que va a vincular una serie de concejalías a la extrema derecha", ha lanzado la exregidora para asegurar que "no se puede romper" con la normativa de transparencia que se ha creado en el Ayuntamiento, pues es un pilar esencial del "buen gobierno".

En consecuencia, entiende que no puede haber esos "juegos de funanbulimos" ni mantener silencio sobre un "pacto secreto" sobre el que tiene que dar cuenta el alcalde. De hecho, ha ahondado que la ley de transparencia no es una serie de consejos, es una obligación que "tiene que cumplirse".

Sobre los últimos comicios, Carmena ha dicho que se articuló la plataforma Más Madrid y que después de ciertas negociaciones pudo haber cierta "incomprensión de la izquierda más radical" que no quiso sumarse a una candidatura que "de verdad" podía dar continuidad al gobierno saliente.