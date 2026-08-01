Carreteras madrileñas registran una operación salida más tranquila de lo habitual con tráfico lento en A-1, A-5 y A-6

Archivo - Decenas de coches en la A-3, a 27 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la Comunidad de Madrid registran a esta hora una situación de tráfico más tranquila de lo habitual en el marco de la operación salida del primer fin de semana de agosto, según ha informado a Europa Press la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 11 horas, la principal incidencia se localiza en la A-1, a la altura del Circuito del Jarama y El Molar, donde se concentran alrededor de dos kilómetros de retenciones, siendo el punto con mayor volumen de tráfico en la red viaria madrileña.

Asimismo, la circulación presenta lentitud en la A-5, en el entorno de Arroyomolinos, y en la A-6, a la altura de Las Rozas, aunque sin que se registren complicaciones de especial relevancia.

De este modo, la operación salida transcurre por el momento con una intensidad de tráfico inferior a la habitual, con una circulación que en general está siendo fluida.

La DGT ha puesto en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos en toda España. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

El incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Las vías de alta capacidad que presentarán más intensidad circulatoria son la A-6 entre Madrid y Valladolid; la A-42 y la A-4 desde Madrid hasta Córdoba; y la A-3 y la R-3 entre la capital y Valencia.

En este escenario, la DGT hace un llamamiento a los conductores para que revisen su vehículo, planifiquen sus desplazamientos, extremen el cumplimiento de las normas de circulación y se informen del estado del tráfico. Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16.