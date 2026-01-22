Carta municipal de Servicios de la Edificación incluye equipo de guardia 24H ante situaciones de emergencia estructural - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la Carta de Servicios de la Edificación con una docena compromisos sobre licencias, inspección y restablecimiento de la legalidad urbanística, además de incorporar la disponibilidad de un equipo de guardia 24 horas al día durante todo el año ante situaciones de emergencia estructural y la realización de inspecciones técnicas y actuaciones inmediatas tras el aviso del Cuerpo de Bomberos.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa semanal que con esta herramienta se busca "la mejora continua, la rendición de cuentas y la excelencia en la prestación de servicios públicos relacionados con la edificación en la ciudad".

La Carta de Servicios de la Edificación tiene como objetivos "reforzar la transparencia institucional, mejorar la calidad de la atención ciudadana y facilitar el acceso a la información relativa al proceso edificatorio, al hacer visible el trabajo técnico desarrollado por los distintos servicios integrados en la Dirección General de la Edificación".

Esta herramienta recoge la publicación en la web municipal de los correos electrónicos y teléfonos de todos los servicios disponibles, la actualización permanente de la información que afecta a la edificación en la web municipal, la sede electrónica, el Portal de transparencia y el Portal de datos abiertos y la comunicación de noticias y novedades en redes sociales.

También se establece un plazo máximo de diez días para la respuesta a solicitudes de información especializada enviadas a través del formulario web, al tiempo que se establece que el 60% de las respuestas a sugerencias, reclamaciones y felicitaciones se realice en un plazo inferior a 30 días.

DOS CARTAS ANTE LA ITE

La Carta también contempla el compromiso de identificar en todos los expedientes tanto al servicio como al técnico responsable; el envío de dos cartas informativas a los edificios incluidos anualmente en el listado de aquellos que deban realizar una inspección técnica de edificios (ITE) o un informe de evaluación de edificios (IEE) o la remisión adicional de dos cartas recordatorias a quienes no han presentado la inspección.

La Carta de Servicios de la Edificación recoge los compromisos que conciernen a los procedimientos de restablecimiento de la legalidad por infracciones urbanísticas y a la ejecución forzosa de resoluciones firmes (inicio en un plazo inferior a tres meses en el cien por cien de los casos y de menos de dos meses en el 80.

Incluye una relación de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía en este terreno, así como el detalle de todas las gestiones y trámites que figuran en la sede electrónica y que llevan a cabo tanto la Subdirección General de Licencias como la Subdirección General de Control de la Edificación que integran la Dirección General de la Edificación.

Finalmente, la Carta de Servicios de la Edificación incorpora los canales de participación ciudadana (propuestas, consultas públicas, debates, presupuestos, iniciativas populares, intervenciones en órganos municipales, pleno abierto, consejos de proximidad, consejos sectoriales, Consejo Director de la Ciudad, sondeos de opinión y encuestas de satisfacción, sugerencias y reclamaciones, además del perfil en LinkedIn y la atención personalizada a través de canales presencial, telefónico y electrónico), los datos de contacto del órgano directivo y de las unidades prestadoras de los servicios (dirección, teléfono y correo electrónico) y la normativa estatal, autonómica y municipal aplicable.