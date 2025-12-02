La Casa Dulce de Navidad, mercadillos y el Festival Retro, entre las actividades dentro de 'Tiempo de Paz'

La Casa Dulce de Navidad, mercadillos navideños y el Festival Retro se enmarcan dentro de la programación 'Tiempo de Paz'. - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

ALCORCÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa Dulce de Navidad, la II Papanoelada Solidaria, cinco mercadillos navideños y el Festival Retro figuran entre las propuestas que forman parte de la programación 'Tiempo de Paz' que se ha presentado este martes en Alcorcón.

"Es la ocasión idónea para recordar que Belén está ubicado en Palestina, en el territorio ocupado de Cisjordania bajo el control de Israel, por lo que, hoy también y con esta programación, hacemos un llamamiento a la paz", ha señalado la alcaldesa, Candelaria Testa, durante la presentación.

Por primera vez, se instalará la Casa Dulce de Navidad, "un mundo imaginario con galletas, tartas, pasteles y dulces navideños" recreado en el Teatro Buero Vallejo, una actividad gratuita que tendrá lugar del 20 de diciembre al 3 de enero de 2026, han desgranado desde el Ayuntamiento.

En este espacio habrá también diversos talleres infantiles de adornos navideños. El horario será de lunes a viernes de 10 a 21 horas, y los sábados y domingos de 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas.

Asimismo, se suma un año más el 'Festival Retro', el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, en el Centro Cívico Viñagrande. La entrada es gratuita y los asistentes podrán disfrutar de los videojuegos de los años 80 y 90.

Durante ambas jornadas se podrá participar de las diversas charlas, escuchar música ochentera o de un desfile de cosplay. El horario del sábado será de 11 a 22 horas, mientras que el domingo la apertura será de 11 a 20 horas.

TÍTERES

Una parte fundamental de la programación es 'El teatro en Navidad' con propuestas como el ya consolidado Festival de Campanilleros organizado por la Casa Andaluza de Alcorcón, el 14 de diciembre a las 18.30 horas.

Además, para el público familiar se han programado las actuaciones de Diverplay, Cantajuegos o 'El Cascanueces' de la compañía Jac Ballet.

Desde el Consistorio, han apostado también por llenar de actividad el Centro del Títere con propuestas como la de 'Cuento de Navidad (Encapsulando a Dickens)' de la compañía Coma 14 y Société Mouffette, el 2 de enero de 2026 en dos sesiones, a las 12.30 y 18 horas.

Los eventos solidarios serán una parte importante de la agenda impulsada tanto desde el Ayuntamiento como desde las asociaciones de la ciudad, según han explicado fuentes municipales.

Entre ellas, destaca la II Papanoelada, un evento que se llevará a cabo el 20 de diciembre a las 18 horas, y que tendrá salida y llegada al Recinto Ferial, donde actuará el Dj Kayena y Dr. Buba. Además, se recogerán los juguetes solidarios y habrá una chocolatada.

"Desde las 16.30 horas habrá actividades familiares, a las 17 horas, la Gran Batucada Sambadum, para iniciar a las 18 horas la ruta por las calles de Alcorcón, recorriendo más de 8 kilómetros por diferentes barrios de la ciudad", han puntualizado desde el Gobierno local.

Además, a todas estas propuestas se suman otras más habituales como los mercadillos navideños, las preuvas solidarias, el Belén Viviente y la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos.

La concejal de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, ha asegurado que en Alcorcón la Navidad se celebra y comparte "de muchas maneras", desde lo público tenemos que acoger "todas las sensibilidades y gustos, y de esa idea nace este programa".