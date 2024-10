Casi 40 colectivos llaman a recorrer el centro de Madrid el domingo para reclamar el derecho a la vivienda

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 colectivos se han unido para convocar este domingo día 13 una manifestación que recorrerá el centro de Madrid para reclamar a las distintas administraciones el derecho a una vivienda digna.

Bajo el lema 'La Vivienda es un derecho, no un negocio', plataformas como la de afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH), las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción o los Sindicatos de Estudiantes e Inquilinas, entre otros colectivos, marcharán desde las 12 horas desde Atocha hasta Cibeles para "cambiar el paradigma de la vivienda".

Responsables de las organizaciones convocantes han presentado este martes en rueda de prensa en la Puerta del Sol de Madrid esta protesta con la que, según alegan, se busca acabar "con el lucro" de la vivienda.

"Entendemos que el urbanismo y la política de vivienda que se está aplicando favorece únicamente el lucro, el negocio, la especulación. Y esto es un paradigma que debemos cambiar. Nuestra principal petición y nuestro arranque de este movimiento va en la línea de que se cambie ese paradigma", ha defendido Mariano Pérez Bravo, de Ecologistas en Acción.

En la misma línea, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente, Jorge Nacarino, ha recalcado que la vivienda es hoy "el principal problema político del país". "Lo que necesitamos es llevar ese problema a la calle para empezar esa política de cambio. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo la política de vivienda ha convertido la vivienda en un negocio es el de la vivienda de uso turístico", ha alegado en declaraciones a los medios.

"EL COMIENZO PARA TENER UNA VIVIENDA DIGNA Y SIN MIEDO"

Raquel de Lapa, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha puesto el acento en el drama social. "Muchas familias están perdiendo sus casas sin poder optar a un alquiler social porque dicen que no hay viviendas. Eso es lo que dicen las administraciones. Se han llevado hasta vidas humanas por el estrés que conlleva. Yo, en mi caso, lo llegué a pensar en su momento porque soy afectada, pero el amor de una hija puede más", ha indicado.

En esta línea, ha llamado a participar en la manifestación del domingo para "decir basta" a los gobiernos "que entienden la vivienda como un bien especulativo y no un derecho". "Que el día 13 de octubre sea un comienzo para que cambien las cosas y podamos tener una vivienda digna y sin miedo", ha reclamado.

"Hay que poner soluciones en ese aspecto porque no se puede desahuciar a familias con niños pequeños y niños grandes y que tenemos derecho a tener una vivienda digna y no tener a gente que viene por detrás llamando a la puerta, amedrentando y decirnos que salgamos a la calle como sea", ha añadido.

EL SINDICATO DE INQUILINAS LLAMA A LA HUELGA DE ALQUILER

"La situación es insostenible", ha advertido por su parte la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu. "Las millones de personas que vivimos de alquiler en este país no podemos más. Estamos hartas", ha aseverado durante la rueda de prensa.

"Hemos llegado a un momento donde de verdad se nos va la vida en pagar una vivienda y en tener lo básico para poder empezar un proyecto de vida. Y esto no ocurre simplemente porque es así. Esto no ocurre porque es una cosa orgánica, natural, porque iba a pasar de cualquier manera. Esto ocurre porque están dejando que ocurra", ha criticado Racu.

Además, desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas también han defendido durante la rueda de prensa que la causa de esta situación es "un sistema rentista parasitario" basado en que "las personas que menos tienen sostienen a las personas que más tienen".

"Es por eso que el 13 de octubre vamos a tomar las calles. Pero vamos a tomar las calles no solo por un día. Ahí es donde empieza un proceso y donde empieza el camino para acabar con este sistema. Vamos a acabar con el rentismo", ha destacado.

Finalmente, Racu ha llamado a la ciudadanía a una huelga alquiler como "una herramienta" para "bajar los alquileres y para acabar con este sistema".

"Todos los meses el precio del alquiler sube más. Todos los meses alcanzamos un nuevo máximo histórico. Ante esto, también tenemos que aceptar que las mismas estrategias que estábamos luchando hasta ahora, de salir a la calle de vez en cuando, de negociar en sus salas y en sus pasillos de gobierno, no son suficientes", ha explicado.

LOS ALQUILERES CONTINÚAN SU ESCALADA

La vivienda en alquiler en España subió un 8,6% en septiembre en la comparativa interanual, estableciendo un precio medio de 11,87 euros por metro cuadrado, según el portal inmobiliario Pisos.com, que también ha destacado un ascenso mensual del 0,17% y un 1,19% en el último trimestre.

En la Comunidad de Madrid, los jóvenes avalan esta tendencia, como es el caso de Pablo quien, en los últimos 6 años, se ha visto obligado a tener que cambiar de domicilio "constantemente" por la subida de los precios.

"Ahora mismo vivo en Delicias, en el distrito de Arganzuela, y pago 500 euros por una habitación. Antes venía de unos 515 euros en Lavapiés y también he pasado por 600 euros en Embajadores y, cuando eran mejores años, 380 euros por una habitación en Fuente de la Mora. Pero la situación evidentemente es insostenible", ha señalado a Europa Press.

En este sentido, ha indicado que los "pocos" jóvenes emancipados en la región lo consiguen gracias a la ayuda que reciben de los padres. "Esa es la realidad", ha expresado.

"Yo en mi caso le estoy dedicando más de un 40% del salario a poder solamente pagar el alquiler, porque luego están, claro, todos los costes de los suministros asociados. Entonces yo he tenido bastantes problemas, los sigo teniendo a día de hoy, hay veces que no llego a fin de mes y tengo que pedir ayuda externa porque si no, no puedo", ha añadido.