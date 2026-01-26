Casi un centenar de enfermeras "quemadas" se concentra en silencio en Callao para reclamar más inversión y profesionales

Casi un centenar de enfermeras "quemadas" se concentra en silencio en Callao - EUROPA PRESS

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de profesionales de Enfermería y Fisioterapia "quemados" han participado la mañana de este lunes en una concentración silenciosa en la céntrica Plaza de Callao de Madrid, hartos del "ruido político", para denunciar la sobresaturación a la que se enfrentan cada día en su puesto de trabajo, especialmente desde hace seis años, y reclamar un incremento del número de profesionales y una mejor remuneración que impida su "huída" a otras Comunidades Autónomas con mejores condiciones.

Desde las 11.30 horas, un total de 89 enfermeras y enfermeros de distinto ámbito asistencial, ataviadas con su uniforme laboral y paraguas para protegerse de la lluvia, han permanecido en silencio durante más de una hora dentro de la campaña 'Quemad@s' puesta en marcha por Satse Madrid.

"Estamos cansadas, agotadas, estamos quemadas. Reivindicamos la falta de personal que llevamos arrastrando muchos años, mínimo desde el 2020.

Llevamos seis años desde la pandemia en el cual no se nos ha reconocido absolutamente nada, cada vez con menos personal y la población creciendo en número de habitantes y con mayor edad. Ya no son pacientes de 80 años, son pacientes de 90, que requieren más cuidados, más medidas, y, por lo tanto, hay más sobrecarga laboral", ha explicado la enfermera Teresa Galindo Rubio, portavoz de Satse Madrid.

Una concentración que ha tenido lugar en un completo silencio, ante el hartazgo por el "ruido político", ha explicado Galindo, quien ha apuntado que tras este acto de protesta llegarán más movilizaciones.

Los congregados han portado carteles en los que se podía leer 'Estamos quemados', 'Me quema no saber mi turno con antelación', 'Urgencias colapsadas, enfermeras agotadas', 'Madrid no cuida a sus enfermeras', 'Cuando faltan enfermeras, el paciente espera', 'Tu madre no debería esperar horas en Urgencias. Faltan enfermeras' o 'Me quema doblar turno. Me quema no estar con mi familia'.

Con esta iniciativa se pretende promover "un cambio en el rumbo" de los centros públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). ""La sanidad pública madrileña necesita un giro de 180º. No existe ningún tipo de proyecto de futuro en la Sanidad pública madrileña y la Consejería de Sanidad debe abordar un cambio si quiere evitar el colapso de un sistema que se ha considerado pionero y que cada vez lo es menos ya que el malestar de usuarios y profesionales es cada vez más evidente", explican desde Satse Madrid.

MEJORES CONDICIONES EN OTRAS REGIONES

En este marco, denuncian la falta de personal y mejores condiciones para los profesionales que desempeñan su labor en la Comunidad y que, de media, cobran entre 300 y 400 euros menos de media que sus compañeros de regiones como Castilla-La Mancha y Castilla y León, algo que, unido a que se jubilan más enfermeras de las que entran, provoca una situación de déficit de plantillas y sobrecarga.

"No podemos continuar con contratos tan precarios, ni de tan poca duración, ni tan mal pagadas, porque en otras comunidades el salario es superior y aquí hay mucha más carga de trabajo. Si no se invierte, si no se hace una apuesta real por las enfermeras, ¿quién va a cuidar de los pacientes?", ha recalcado la portavoz del sindicato.

En esta línea, desde Satse Madrid han recalcado que "no se debe normalizar lo que no es normal". "No es normal que las plantillas enfermeras estén, casi siempre, muy por debajo de lo habitual. No debe normalizarse que las bajas no se cubran, que se hagan parcialmente o la cobertura se efectúe siempre tarde. No es normal que las direcciones utilicen sistemáticamente el eufemismo 'Necesidades del Servicio' para suspender permisos, legalmente solicitados, y se condene a las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas a no poder conciliar", han explicado.

Tampoco es normal, han remarcado, que la respuesta de la Consejería de Sanidad cuando se exige un cambio en la política sanitaria sea que "la culpa es de otros, cuando la realidad es que la sanidad pública está transferida y depende del Gobierno regional".

"Estamos hartas, quemadas y no podemos continuar", ha insistido Galindo, que ha defendido que "Madrid sí es un sitio atractivo para la profesión enfermera" pero no con estas condiciones de sobresaturación. "No es atractivo a nivel económico, pero sí es atractivo porque se puede aprender mucho. Entonces, ¿cuál es la solución? Contratos de más larga duración y mejorar las condiciones laborales ¡ya!", ha señalado.

Según el sindicato, en el primer semestre del 2025 abandonaron Madrid 650 enfermeras, "expulsadas por las malas políticas sanitarias de la Consejería de Sanidad". Una situación que llega, además, cuando la plantilla enfermera "lleva años creciendo por debajo de las necesidades que marca la atención diaria".

Entre otras cuestiones, desde la organización sindical se critica que las bajas "no se cubren al 100%" y que el Plan de Invierno "no ha sido capaz, ni tan siquiera, de reforzar las plantillas enfermeras ante la epidemia de gripe", ya que el personal se ha destinado en muchas ocasiones a cubrir bajas.

NO DESCARTAN LA HUELGA

A ello se unen los "recurrentes" problemas de conciliación, las diferencias retributivas dependiendo del centro o la no implantación de la jornada laboral de 35 horas. "No podemos seguir girando la cabeza diciendo que no hay enfermeras. Las que hay las tenemos que retener. Las que salen cada año, cada promoción, hay que retenerlas", ha remarcado la portavoz del sindicato.

Frente a ello, la organización sindical ha remarcado que el departamento que dirige Fátima Matute "se niega a negociar cualquier mejora para todas las enfermeras, enfermeras especialistas o fisioterapeutas". "No vamos a parar. Aquí ya no se va a parar. Si tenemos que ir a huelga, iremos a huelga", ha advertido la secretaria general de Satse Madrid.

Una problemática enfermera que afecta también al paciente, porque sin estos profesionales "el sistema se cae". "Todos somos un equipo, todos somos necesarios, pero hay profesionales que son imprescindibles y las enfermeras somos imprescindibles y ha llegado el momento de que de una vez por todas den un paso al frente y lo reconozcan. Para eso es necesario más inversión y más personal", ha reivindicado Galindo.

"La situación es tan crítica que los niveles de agotamiento y estrés son demasiado elevados y perjudican no solo al profesional sino también a su relación con los pacientes, que ven cómo los tiempos de espera aumentan o el tiempo que le dedican en los cuidados disminuye ante la imposibilidad de abarcar toda la tarea en pocas horas", zanja el sindicato.