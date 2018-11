Castaño contesta a Garrido que el expediente de Madrid Central está en la web y que las competencias son municipales

Publicado 07/11/2018 16:33:27 CET

El Ayuntamiento requerirá al Consorcio que reúna la comisión de seguimiento, contemplada en el acuerdo de adhesión de la EMT y que es "de obligado cumplimiento"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha contestado a la Comunidad que el expediente de Madrid Central "está aprobado y colgado en la web" y que las competencias para desplegar esta zona de bajas emisiones son municipales.

El edil ha contestado a través de Twitter a la amenaza lanzada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha dado a la alcaldesa, Manuela Carmena, un plazo hasta el lunes para que envíe una "copia completa" de los expedientes sobre Madrid Central como paso para llevar el proyecto a los tribunales.

García Castaño ha escrito un tuit con tres puntos. "A) El expediente está aprobado y colgado en la web. B) No quieren convocar la comisión que habíamos acordado para tratar el tema. C) Las competencias son municipales", ha destacado.

En la misma línea, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, avaló ayer tanto la existencia de todos los informes necesarios sobre Madrid Central como su solvencia. También se refirió a la ruptura "unilateral" por parte de la Comunidad de las conversaciones.

"Si de forma unilateral plantean por no sé qué motivos que quieren incumplir el acuerdo de una comisión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes será la Comunidad la que tenga que dar las explicaciones pertinentes", declaró la delegada. El Ayuntamiento designó los miembros que acudirían a esa comisión técnica y los envió al Consorcio. Propuso como fecha el día 30 de octubre pero en ningún momento recibió respuesta.

"Me he enterado por la prensa de una supuesta ruptura de las negociaciones que no es tal. Lo que incumplen es un acuerdo tomado en el seno de una reunión extraordinaria en el Consorcio, que es una herramienta común y no de la Comunidad. El Consorcio no es una herramienta de la Comunidad sino que (es el órgano donde) el Ayuntamiento delega sus competencias en el transporte y la función del CRTM es, con objetividad y rigor, coordinar los dispositivos necesarios del transporte", apostilló la también vicepresidenta del Consorcio.

Al mismo tiempo se informó de que una vez que el documento que activa Madrid Central fuera aprobado en Junta de Gobierno, firmado el 29 de octubre, se les haría llegar toda las documentación, información que es pública y que está colgada en la web municipal.

El Ayuntamiento requerirá al Consorcio que reúna la comisión de seguimiento, contemplada en el acuerdo de adhesión de la EMT y que es "de obligado cumplimiento", destacó Sabanés. "El CRTM no puede decidir si coordina o no porque su función esencial es la coordinación del transporte", remarcó.