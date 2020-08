CCOO acusa a la Consejería de Educación de "irresponsabilidad, temeridad y negacionismo" con el inicio de curso

Educación emplaza a los interesados a personarse en el recurso de CCOO a las instrucciones de inicio de curso

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha acusado a la Consejería de Educación y Juventud de "irresponsabilidad, temeridad y negacionismo", mientras el recurso del sindicato contra las instrucciones para el inicio del curso 2020/2021 avanza.

En concreto, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha emplazado a los interesados a personarse en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO., contra las instrucciones sobre comienzo del curso escolar 2020-2021 en centros docentes públicos.

Así consta en una resolución del 10 de agosto publicada este martes en el BOCM, consiguiente al escrito de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instando a la Comunidad de Madrid a que realice los emplazamientos a cuantos aparezcan como interesados en las citadas instrucciones, a fin de que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, como demandados, mediante procurador y letrado, ante dicho órgano jurisdiccional.

El sindicato ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las instrucciones de medidas por el Covid-19 y las de inicio de curso por considerar que son "claramente ilegales, además de suponer una dejación de funciones y un abandono a su suerte, en un momento de crisis sanitaria sin precedentes, a toda la comunidad educativa", ha recordado CC.OO. en un comunicado.

"En primer lugar, esta Consejería nos ha acostumbrado a dictar normas mediante instrucciones y órdenes de servicio", ha afirmado la secretaria general Federación Enseñanza CC.OO., Isabel Galvín, quien ha explicado que "estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico (es decir, son normas de alcance general en sí), pero no se publican en el BOCM, no siguen los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos, por lo que contravienen el ordenamiento jurídico".

En esta línea, ha añadido que las viceconsejerías "no tienen potestad para dictar disposiciones generales", al tiempo que ha constatado que "aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de servicio, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no solo para los empleados y empleadas públicas, sino para todos los trabajadores y trabajadoras de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias".

A juicio de la organización sindical, también "se arrogan la competencia de decidir el alcance o categorización de la situación sanitaria, incluso de determinar el 'confinamiento'", mientras, "por contraste con estos excesos, no se establecen medidas concretas ni eficaces para la protección de la salud, incurriendo en una alarmante dejación de funciones".

Por lo tanto, ha afirmado que "a la par que esta insuficiencia de medidas de orden material, estas instrucciones exhiben un exceso de determinación al haberse dictado sin la obligatoria negociación colectiva en la Mesa Sectorial, al suponer una modificación más que sustancial de las condiciones de los puestos de trabajo para el profesorado y equipos directivos de los centros públicos, lo cuales se ven obligados a asumir funciones y responsabilidades que no tienen ni deberían tener según la Ley Orgánica de Educación".

Para CC.OO., el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 "establece la responsabilidad de la Consejería de Educación, en tanto que titular de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, del cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros".

"Sin embargo, lo único que hace esta Consejería, y de forma subrepticia, es transferir a las direcciones de los centros tal responsabilidad sin instrucción concreta ni, sobre todo, medio alguno, previendo un escenario como si realmente no sucediera nada extraordinario, e incluso prohibiendo, de facto, la adaptación de los centros mediante obra o reforma alguna", ha aseverado CC.OO.

En cuanto al contenido, lo ha calificado de "enormemente llamativo", y, en concreto, ha cuestionado el establecimiento de los "grupos estables de convivencia" en Educación Infantil, Primaria y Especial, que, a su entender, "no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos/as más la maestra/o) en los que se puede 'socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (...), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes'".

"Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención", ha advertido CC.OO.

"IRRESPONSABILIDAD, TEMERIDAD Y NEGACIONISMO"

Según CC.OO., "las instrucciones de inicio de curso para los centros públicos tienen el mismo contenido que en años precedentes y no contemplan ni permiten rebaja de ratio alguna ni medidas de flexibilización organizativas ni organización del trabajo diferentes a las ya conocidas y establecidas de forma recurrente mediante lo que es una orden de servicio que no tiene el rango necesario ni sigue el procedimiento debido para ordenar las condiciones de trabajo del funcionariado".

"Ante tamaña irresponsabilidad, temeridad y negacionismo", CC.OO. ha advertido de que continuará adelante con la impugnación de las resoluciones de las viceconsejerías sobre medidas por el Covid-19, las instrucciones de comienzo de curso para centros públicos de todas las enseñanzas frente a los tribunales, e interpondrá las denuncias a que haya lugar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si no se observan las normas sobre prevención de riesgos laborales al inicio de las clases, "como, lamentablemente y de forma más que previsible, va a suceder".