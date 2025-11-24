CCOO afirma que la violencia sexual "no deja de crecer" ante la "desafección" de las madrileñas con el sistema

CCOO afirma que solo una de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en Madrid había presentado denuncia previa - COMISIONES OBRERAS MADRID

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Madrid ha afirmado este lunes que la violencia sexual "no deja de crecer", con 1.582 delitos de libertad sexual registrados en la región, un 8,6% más que en 2024, debido a la "desafección" de las madrileñas con el sistema de protección a las víctimas.

La puesta en marcha de una nueva estrategia contra la violencia y género y un programa integral de formación y sensibilización son algunas de las reivindicaciones que ha expuesto este lunes el sindicato durante la presentación del informe anual con motivo del 25N contra la violencia machista.

La responsable de mujer de CCOO Madrid, Lidia Fernández, junto con la secretaria general del sindicato en la Comunidad, Paloma López, han indicado que el objetivo del programa es "visibilizar" y "actuar" frente a la violencia machista, así como acabar con los discursos negacionistas.

Fernández ha detallado que, en el segundo trimestre de 2024, se produjeron 1.457 delitos contra la libertad sexual, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra se ha incrementado en un 8,6%, alcanzando los 1.582.

Por otro lado, según NeuroStar, 4,4 millones de mujeres han sufrido acoso sexual en el trabajo alguna vez en su vida. "Es una violencia específica que se da en el ámbito laboral que se denuncia poco y que se sanciona menos", ha añadido la responsable de Mujer. Asimismo, ha especificado que la violencia de género que sufren las mujeres en la Comunidad es "estructural" y que los asesinatos son únicamente la "punta del iceberg".

Este estudio, cerrado el 10 de noviembre, no recoge los dos últimos asesinatos machistas producidos en el país, uno de ellos el de Alpedrete. La cifra ha ascendido a tres en la Comunidad de Madrid frente a los 38 en el conjunto del territorio durante 2025. En concreto, el número de la región es similar al del mismo periodo del año pasado, en el que las mujeres asesinadas por violencia machista fueron cuatro.

"Como sociedad no debemos olvidar que la violencia contra las mujeres representa la más brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres y que se trata de la violación de derechos más extendida del mundo", ha señalado Fernández.

DESAFECCIÓN CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Fernández ha indicado que las denuncias formuladas como consecuencias de atestados policiales siguen siendo las mayoritarias, por lo que sigue siendo una necesidad que tanto las víctimas como su entorno se sensibilicen. "Si no denuncian es por algo, si no acceden a los centros de atención a las mujeres, si no hablan con sus médicos y médicas, es por algo, y es porque entienden que el sistema no las va a proteger", ha espetado.

Además, ha indicado que se ha producido un aumento en el número de mujeres que se han acogido a la dispensa de la obligación de declarar en calidad de testigo, según el Consejo General del Poder Judicial.

"Las mujeres que han recibido ayuda al amparo del artículo 27 de la Ley Integral, en nuestra región, han sido 329, sumando los años 2024 y 2025. Estas 329 están muy por debajo de otras comunidades, también gobernadas por el PP, como Galicia donde se han otorgado 658 o Andalucía donde se han otorgado 433", ha apostillado.

ESTRATEGIAS CADUCADAS DESDE 2021

Por su parte, López ha resaltado que la Comunidad de Madrid contaba con estrategias contra la violencia de género, contra la trata y de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, todas ellas llevan "caducadas" desde 2021, por tanto no cuentan con dotación presupuestaria.

La secretaria general ha añadido que al no contar con estrategias, las inversiones que se hacen carecen de objetivos. Ha asegurado que el "escaso" dinero que se invierte se destina "siempre" a las mismas propuestas que cada vez son más "reducidas".

Los créditos para este programa sumaron inicialmente 40 millones de euros, aunque la cifra ascendió a los 52 millones debido a las subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE). Según los últimos datos disponibles, fechados el 30 de junio de 2025, solo se habían ejecutado 16 millones de euros, es decir, el 30,76%.

"Esto lo que garantiza o lo que refleja es la falta de interés del Gobierno Regional del PP por desarrollar políticas eficaces contra las violencias machistas", ha subrayado López.

REIVINDICACIONES DEL SINDICATO

López cree que es "imprescindible" la elaboración y puesta en marcha de una nueva estrategia madrileña contra la violencia de género. Ha indicado que el PP debe poner en marcha, también, una comisión de seguimiento del Pacto de Estado en la autonomía, con participación de las organizaciones de mujeres y los agentes sociales, así como una dotación suficiente de partidas presupuestarias y ejecución del 100% de las mismas.

Además, ha recordado que los centro de día destinados a víctimas violencia de género acogen actualmente a mujeres en riesgo de exclusión social. "Esto significa que hay más usuarias de estos servicios cuando contamos con los mismos recursos", ha expuesto.

Por otro lado, Fernández ha comentado que los servicios de atención están "externalizados" en vez de ser unos servicios "esenciales". También ha pedido que se potencien programas de inserción sociolaboral, que se implante un modelo educativo basado en la "coeducación" y en la educación afectivo-sexual y que se combata el sexismo.

Por último, han destacado la necesidad de poner en marcha instrumentos normativos para la abolición de la prostitución y la erradicación de cualquier forma de violencia, así como la "obligación legal" que tiene la Comunidad de Madrid de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos.