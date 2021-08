CCOO asegura que "más de la mitad" de los jóvenes madrileños que querían estudiar FP Superior se han quedado sin plaza

La Comunidad indica que ha incrementado un 10% con respecto al pasado curso y actualmente hay 2.218 vacantes

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha asegurado este viernes que "más de la mitad" de los jóvenes madrileños que querían estudiar un Grado Superior de Formación Profesional (FP) se han quedado sin plaza en la región, tras recopilar los datos del 89% de los centros educativos de la región.

Así, en un comunicado, el sindicato ha subrayado que la FP en la región vive "una crisis de escolarización" ya que, en Grado Superior, un total de 32.952 jóvenes han iniciado este proceso y la solicitud de 17.976 de ellos ha sido rechazada, con solo 14.976 jóvenes admitidos.

En términos porcentuales, han señalado que un 54% de las solicitudes en Grado Superior han sido rechazadas por falta de plazas públicas, más de la mitad. Solo el 46% de esas solicitudes han sido admitidas, han puntualizado.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado que el Gobierno regional "quiere acabar con la Formación Profesional pública".

"Lo que están haciendo no tiene otro nombre. Además de afectar al futuro de más de 17.000 jóvenes, la falta de plazas afectará también al tejido productivo de nuestra región", ha recalcado.

De esta forma, si se suman los 17.976 jóvenes sin plaza de Grado Superior a los 6.938 que se quedaron sin plaza de Grado Medio, en total casi 25.000 jóvenes se han quedado sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido, han indicado desde el sindicato.

EXCLUIDOS EN GRADOS DE CRECIENTE DEMANDA

En el caso de grados de alta popularidad y creciente demanda, como Marketing y Publicidad, Estilismo y Dirección de Peluquería o Realización de Audiovisuales y Espectáculos, han señalado que el porcentaje de estudiantes excluidos llega a los dos tercios (60-70%).

"Lo que es más grave, tras una situación de pandemia que ha revalorizado la práctica sanitaria, a nivel laboral pero también a un nivel social y comunitario, el gran interés en estudios sanitarios se encuentra con una monumental falta de plazas públicas", han apostillado.

El porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el 90%. En Dietética, por ejemplo, el 69% de las solicitudes han sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78% de los estudiantes; y en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90%, según datos de CC.OO.

"Es especialmente grave que en una sociedad marcada tan recientemente por una crisis sanitaria como la causada por la Covid, el sistema de educación pública no pueda dar salida a un renovado interés por la salud y los estudios sanitarios. No es de recibo, tampoco, que tras años intentando fomentar los estudios de Formación Profesional, el gobierno regional sea incapaz de ofrecer las plazas públicas necesarias. Tendrían que estar preparados para un aumento en la demanda. Es su trabajo", ha explicado Galvín.

En la misma línea, ha censurado que el Gobierno regional utilice la "excusa" de que no contaban con este aumento de demanda. "Lo cierto es que este pasado curso (2020-2021) la FP ya experimentó la mayor subida de todas las enseñanzas, un 9,3% más sobre el año anterior. Quizá eso les podría haber dado una pista sobre la tendencia al alza de la Formación Profesional, y así adecuar la oferta a una demanda creciente", ha aseverado.

Además, ha criticado que el dinero "tampoco es una excusa" ya que el Gobierno central ha otorgado a la Comunidad de Madrid 23 millones de euros "con el único fin de fomentar la Formación Profesional".

Mientras en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, se han creado 18.000 plazas nuevas, aseguran que en la última década la FP en Madrid ha perdido un 22% de sus plazas.

"Podría parecer que la Comunidad es incapaz de responder a este aumento en la demanda, o incapaz de gestionar los servicios públicos. La realidad es aún más triste", ha asegurado Galvín.

La secretaria general de Enseñanza ha sostenido que no es que no sepan, sino que "no quieren gestionar los servicios públicos porque no les conviene".

A ello, ha añadido que se van a destinar 18,5 millones de euros para financiar becas de estudios de FP en centros privados, mientras se deja en la pública los ciclos "con menos salidas laborales, "condenando a la educación pública a un lugar secundario en la sociedad".

"Tras años anunciando planes para dar protagonismo a la FP, la Comunidad de Madrid tiene ahora una oportunidad de oro con el aumento en la popularidad de los Grados Medios y Superiores. Es una irresponsabilidad no dotar a la FP pública de las plazas que los jóvenes demandan", han insistido desde CC.OO.

Por último, han subrayado que la FP es "sinónimo de empleo, prosperidad e igualdad de oportunidades". "Desde CC.OO. vamos a presionar y a luchar en todos los frentes por la creación de plazas públicas que den respuesta a la creciente demanda y que ofrezcan a la juventud madrileña el futuro que se merece", han resaltado.

INCREMENTO DEL 10% DE PLAZAS

Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid han informado a Europa Press de que el Gobierno regional ha ofertado este año 20.090 plazas de Formación Profesional Superior, lo que supone un incremento del 10% con respecto al pasado curso.

Actualmente hay 2.218 vacantes, muchas de ellas en ciclos con una alta inserción laboral como los de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos, Gestión de ventas y espacios comerciales, Mantenimiento Electrónico o Eficiencia energética y energía solar térmica, según han precisado.

Asimismo, han asegurado que se han implantado nuevos perfiles profesionales tanto en la FP Básica como en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior y se ha autorizado el aumento de la oferta de ciclos formativos existentes.

En concreto, el curso 2021/22 se pondrá en marcha el título de grado superior de Técnico Superior en Energías Renovables, y los de grado medio de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación y Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre.

El Gobierno regional ha decidido apostar por estos títulos debido a la fuerte demanda de alumnos que desean cursar estos estudios y su alta tasa de inserción laboral, unido a las estimaciones de creación de casi 25 millones de empleos en el mundo relacionados con la sostenibilidad energética, han indicado las mismas fuentes.

"La Comunidad hace una planificación de la oferta de FP que tiene en cuenta la demanda de los propios estudiantes, las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades de inserción laboral de nuestros jóvenes", han trasladado.

5.000 PLAZAS Y 135 GRUPOS MÁS

El próximo curso se incrementará en más de 5.000 el número de plazas públicas de Formación Profesional, dentro de la estrategia del Gobierno regional de fomentar esta modalidad educativa que ha crecido "de manera espectacular en los últimos años, gracias en parte a las altas tasas de inserción laboral".

Estas plazas se suman a las 6.600 que se han aumentado en el presente curso escolar 2020-2021. Así, la intención de la Comunidad de Madrid es potenciar la oferta de FP con la ampliación de 135 grupos de primer curso de las 21 familias profesionales para el próximo 2021-2022.

Estos grupos se suman a los 119 que se ampliaron en el pasado curso para el primer año y que a partir de septiembre pasan al segundo año. De este modo, en estos dos cursos, la Comunidad de Madrid ha incrementado en más de 250 los grupos de Formación Profesional.

Por último, han subrayado que la Comunidad ha aumentado el número de plazas totales de FP en los dos últimos cursos académicos en un 7,60% y un 11,50% respectivamente, porcentajes significativamente superiores al resto de España (2,8% y 5,2%).