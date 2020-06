CCOO cree que las instrucciones de Educación para la apertura de las escuelas infantiles "no garantizan la seguridad"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid considera que las instrucciones de la Consejería de Educación para la apertura de las escuelas infantiles, prevista para el 1 de julio, "son insuficientes, tardías y no garantizan la seguridad".

Así lo ha manifestado la organización sindical en un comunicado, donde también ha mostrado su rechazo a la apertura de las escuelas infantiles "como medida exclusivamente conciliadora y con ámbito temporal delimitado al mes de julio, un mes complicado en estas edades y en estos centros por causa de las altas temperaturas, que se une a la dificultad añadida de tener que incorporar al trabajo diario equipos de protección personal".

En cuanto a las instrucciones, CC.OO. ha señalado que "las escuelas infantiles tienen unas características que vienen definidas por las edades de los alumnos" y que la circular que les ha remitido la Consejería de Educación "hace referencia al documento del Ministerio de Sanidad en el que se definen las Medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 para la reapertura parcial de los centros educativos en el curso 2019-20, un documento que define lo mismo para todos los niveles educativos".

"La adopción de las medidas contenidas en este protocolo no constituye una garantía de absoluta seguridad, ya que el comportamiento de los escolares de esta edad no está sujeto al cumplimiento de normas determinadas, como puede ser el mantenimiento de una distancia interpersonal de ciertos metros, no acercarse a jugar con otros niños de su edad o no compartir espacios, objetos, juguetes, etcétera", ha indicado la organización sindical.

Según CC.OO., "para los profesionales de esta etapa resulta complicado compaginar las medidas de higiene para garantizar su propia seguridad y la del alumnado con el cuidado de los niños y niñas". De hecho, ha afirmado que "es evidente que estas medidas hacen que los riesgos sean muy altos".

Así las cosas, ha criticado que la Comunidad de Madrid "sitúe los intereses de las empresas y la necesidad de conciliación de las familias por encima de los derechos de los escolares de esta etapa". La Consejería precisa que la asistencia de los alumnos será con carácter voluntario, y que tendrán preferencia aquellos alumnos cuyos progenitores trabajen fuera de su domicilio.

CRITICA LA "INDEFINICIÓN" SOBRE LAS RATIOS

A este respecto, la organización sindical ha advertido que "con esta indefinición sobre las ratios, podrían asistir voluntariamente todos los alumnos matriculados en el centro, lo que constituye una irresponsabilidad por parte de una Administración únicamente preocupada por la apertura rápida y poco reflexiva de los centros".

"Todas las Administraciones que han decidido llevar a cabo esta medida han definido unas ratios de 4/5, y que nunca se superen los 5 niños por espacio", ha indicado CC.OO., que ha agregado que estas instrucciones tampoco hacen referencia al aumento de plantillas que supone el mantenimiento de la limpieza y desinfección del centro.

Por otra parte, critica que el único material de protección del personal que se contempla sea la mascarilla quirúrgica y los guantes, cuando "todas las tareas implican un contacto estrecho con el alumno" y la propia Resolución de la Dirección General de Función Pública establece que el personal docente de educación infantil es uno de los grupos que se encuentra en una situación de riesgo por posible exposición al SARS-CoV-2.