CCOO cree que los Presupuestos están a "años luz de las necesidades" de la región y UGT pide reforzar servicios públicos

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha criticado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid porque están a "años luz de las necesidades" de la ciudadanía, mientras que UGT ha pedido un refuerzo y ampliación de los servicios "100% públicos".

Así lo han manifestado ambos sindicatos en sendos comunicados tras conocerse que las terceras cuentas de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en esta Legislatura superarán por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

En concreto, la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha asegurado que los Presupuestos son "un ejercicio de propaganda" porque "se repiten cada año los mismos anuncios, como la Ciudad de la Justicia, metro y vivienda, sin que las inversiones lleguen a ejecutarse".

En este sentido, ha cargado contra "los incumplimientos" relativos al Plan Industrial vigente o "la falta de ejecución" del programa de Vivienda Social, donde hasta junio de 2025 "se habían ejecutado apenas 10,7 millones de euros de los 143 previstos".

"Dentro del conjunto de las cuentas presentadas por el PP para la región, se presupuestan 11.000 millones de euros en Sanidad, cuando ya en 2024 el presupuesto superó los 13.500 millones de euros. Como en años anteriores, se evita reconocer el gasto sanitario real en conciertos y contratos sanitarios, que se regularizan solo a posteriori para evitar el control presupuestario", ha censurado el sindicato.

Asimismo, ha alertado del "creciente rol" de la Agencia de Contratación Sanitaria, "con un crecimiento en los fondos asignados superior del 16,4%, que actúa como vehículo para la privatización de la salud madrileña".

"INSUFICIENTE"

"La Comunidad de Madrid admitió recientemente que se necesitarían 1.000 millones de euros adicionales para alcanzar el 1% del PIB en el presupuesto para las universidades públicas madrileñas, tal y como fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Frente a esta realidad, el incremento del gasto anunciado (75,3 millones de euros), resulta marcadamente insuficiente", ha apuntado.

Asimismo, López ha criticado la "baja fiscalidad" en la Comunidad de Madrid, que convierte a esta región en "un paraíso para ricos que impide mejorar la vida de la ciudadanía madrileña" y ha criticado "los intentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por enfrentar a los territorios en lugar de abordar la enorme desigualdad económica existente en la región".

Ha puesto de ejemplo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, donde las nuevas bonificaciones "suponen una caída de la recaudación de 73 millones de euros y se destina lo mismo a mejorar la universidad pública que a rebajas fiscales que no benefician a la mayoría de madrileños y madrileñas".

Asimismo, CC.OO. de Madrid ha mostrado su preocupación por la "congelación" del gasto en Promoción y Fomento del Empleo, en "un momento en el que se ralentiza el mercado laboral regional y se cronifican problemas estructurales como la feminización de la precariedad".

Finalmente, López ha lamentado la inversión de 18,7 millones de euros para Juventud, frente a los 19,5 millones presupuestados en 2025, y la "reducción" en los fondos destinados a Mujer, con "38,3 millones de euros, frente a 39,8 millones de euros en 2025".

REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha alertado del "contraste" entre las cuentas de Ayuso, que superan los 30.000 millones de euros, frente a las más de 1,4 millones de personas que "están en riesgo de pobreza o exclusión" la región y o el medio millón que "sufre pobreza severa"

"A pesar del aumento presupuestario, es imprescindible que esos fondos se traduzcan en el refuerzo y la ampliación de los servicios 100% públicos, gestionados con transparencia y sin privatizaciones. Solo así se garantizarán los derechos reales, se combatirá la pobreza y la exclusión y se construirá una sociedad madrileña más justa y cuestionada", ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.