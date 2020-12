CCOO critica la falta de implantación, fondos y transparencia en el Plan Industrial de la región

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha criticado este martes la falta de implantación, fondos y de transparencia en la puesta en marcha del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "falta de voluntad política".

El secretario general de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, ha trasladado en una rueda de prensa que "no se está cumpliendo ni con los objetivos, ni con las partidas, ni con las distintas líneas de trabajo" que se habían marcado entre el Gobierno regional y sindicatos para la puesta en marcha de este Plan.

"Necesitamos una evaluación rápida y urgente de todos los elementos que se han estado desarrollando y los que faltan", ha señalado Cedrún, además de asegurar que han tenido que realizar un balance sobre la situación de la industria en la región ante la "falta de transparencia" de este Plan, del que solo tienen "unos datos parcializados".

Cedrún ha manifestado que aunque la Comunidad de Madrid cuenta con "poca industria" hay sectores "muy potentes" en los que se puede trabajar y que cuentan con una gran capacidad de innovación.

En concreto, ha apuntado que el Plan de Industria debe enfatizar en la formación de trabajadores del sector en nuevas competencias; políticas de I+D+i "potentes"; un plan de digitalización, que es "absolutamente determinante; así como en infraestructuras y eficiencia energética. "No hay ninguna razón para que no tengamos ya metida la fibra óptica en polígonos industriales", ha afirmado, al resaltar la importancia de digitalizar estos centros de trabajo.

"Creemos que la Comunidad de Madrid tiene que ejecutar el dinero que se ha comprometido a ejecutar", ha señalado el secretario general, que ha subrayado la importancia de cooperar entre administraciones.

"Hay novedades que tenemos que ver cómo las abordamos, pero para eso hace falta voluntad política (...) Hago un llamamiento a la presidenta a que impulse todo esto, ponga en marcha todas las iniciativas y nos pongamos a trabajar para mejorar nuestro modelo productivo", ha sostenido.

PLAN "SENSIBLEMENTE MEJORABLE"

En este contexto, el secretario general de Industria de Madrid de CC.OO., Julián Teso, ha expresado su "descontento" con el Gobierno regional en la transparencia y ejecución del Plan Industrial, firmado en 2019. En este sentido, ha señalado que acordaron este Plan desde el "esfuerzo y sacrificio" , aunque no estaban de acuerdo con él "al 100%".

"Considerábamos que era sensiblemente mejorable pero para nosotros después de 40 años luchando porque en esta Comunidad hubiera un Plan Industrial era un paso significativo", ha apostillado.

Teso ha ensalzado el papel que debe de tener la industria en la región como política "prioritaria" dentro de las líneas de acción de Gobierno. "Esto se hace con actuaciones no con declaraciones. La realidad la dan las presupuestos y las partidas económicas", ha indicado.

En esta línea, ha reprochado que la industria en la región actualmente "no llega al 1% del PIB", pese a ser "garante del empleo". "Aquellos países que tenían un tejido industrial han soportado mejor las crisis", ha dicho, en contraposición a otros estados, como España, en los que la economía está más centrada en el sector servicios.

"Es absolutamente prioritario que se ejecute en su totalidad el Plan Industrial. A pesar de que somos conscientes de que necesita una revisión, no significa que el plan actual no sea válido, pero hay que ejecutarlo con transparencia, no con actos de fe", ha expresado.

Por su parte, el secretario de Políticas Sectoriales y Desarrollo Territorial de CC.OO. de Madrid, Juan Carlos García, ha considerado "prioritario" que los grupos de trabajo empiecen a analizar y a ejecutar planes concretos.

En concreto, ha aludido a la falta de ejecución y de inversión en medidas como el mapa de competencias, las políticas industriales y la influencia de la mujer dentro del sector. Además, ha denunciado que en algunos temas se han dotado partidas "heredadas" de programas anteriores.

"FONDOS A GRANDES 'LOBBIES' EMPRESARIALES"

Por otro lado, Cedrún también ha aludido a "hacia dónde van a ir dirigidos" los fondos procedentes de la UE. "La preocupación que tenemos es que no vayan a los grandes 'lobbies' empresariales", ha afirmado, a lo que ha añadido que "la gran batalla" que libra el sindicato es que esa fuente de financiación se dirija a la pequeña y mediana empresa.

Por último, ha insistido en la "falta de voluntad política" del Gobierno regional, mientras que con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han mantenido diálogo social y ha conseguido firmar el Plan de Empleo.

"En el ámbito de la Comunidad de Madrid hay crispaciones, broncas", ha señalado y ha pedido "un cambio de actitud" de Ayuso en esta material para poder sacar adelante más programas.