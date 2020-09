CCOO, decepcionado por el discurso de Ayuso "triunfalista y autocomplaciente" y no "centrado en problemas reales"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, se ha mostrado "decepcionado" por el discurso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región al considerarlo "triunfalista y autocomplaciente" en vez de "centrado en problemas reales".

"El discurso de la presidenta es una nueva decepción, no han estado los problemas de los madrileños de toda la clase trabajadora porque el problema es la pandemia, la extensión y la fuerza que tiene como consecuencia de haber hecho mal las cosas", ha asegurado Cedrún en una primera valoración de la intervención de Ayuso.

Así, ha descrito el actual escenario como el resultado de "no haber resuelto bien la crisis sanitaria ni el inicio del curso escolar", lo que ha derivado en "tener que volver a las restricciones" y estar sufriendo "el mayor golpe a la actividad de todas las comunidades autónomas y el consiguiente desgaste de empleo".

"Debería haberse centrado en los problemas reales y no en los viejos dogmas que ha planteado desde la rebaja de impuestos hasta un concepto de la libertad que no entiende nadie", ha cargado el secretario general de CC.OO. Madrid, quien lamenta que no se haya optado por un discurso que generase "certidumbre y seguridad".

En esta línea, ha puesto en valor la necesidad de "echar todos una mano" y el papel "esencial" de la unidad ante la pandemia, pero ha avisado que para llegar a ese punto la presidenta debe de abandonar "el discurso de la bronca permanente y de la confrontación", que, desde el punto de vista de Cedrún, ha "vuelto a mantener hoy". "Valoraremos las propuestas que ha hecho con más detenimiento pero desde luego no puede ser esta primera valoración muy positiva", ha concluido.