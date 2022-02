CCOO denuncia una temporalidad "disparada" en Sanidad al 56%: más de 36.000 profesionales esperando destino desde 2017

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Sanidad Madrid ha denunciado este martes que la temporalidad "disparada" que ya supera la plantilla fija en la región, con 36.000 profesionales esperando su plaza desde 2017, lo que supone un 56%, y ha exigido a la Consejería de Sanidad fondos para incrementar los recursos humanos y modernizar los sistemas informáticos "que permitan desatascar el sistema de contratación" en la Sanidad Pública madrileña.

En un comunicado, ha subrayado que la región encabeza el ranking de empleos temporales en Sanidad, que superan en un 10% a los fijos, y tras sufrir un aumento del 11,4% en el último año, y con 36.000 plazas --35.000 de turno libre y 1.000 de promoción interna-- que esperan a ser cubiertas desde hace cinco años.

En concreto, según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) alcanzó en 2021 el 55,81%, con un incremento de 11,4 puntos respecto al año anterior. "La ley exige que las administraciones públicas no superen el 8% de temporalidad laboral, pero la situación real dista mucho de las recomendaciones legales", ha recordado el sindicato.

Además, con datos de enero de 2020, en el Sermas la plantilla era de 73.835 profesionales, de los cuales 41.047 eran fijos, 28.657 interinos y 4.131 eventuales. Mientras, en diciembre del 2021, de un total de 83.226 profesionales en plantilla, el número de empleados fijos descendió a 36.780, los interinos eran 32.724 y los eventuales, 13.722, según el portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud.

36.000 PLAZAS ESPERANDO

De forma paralela, hay 36.000 plazas sin cubrir desde hace cinco años por parte de profesionales "que, en muchos casos, ya se han examinado y han obtenido puntuación suficiente para adquirir su plaza en propiedad". "Algunos no se pueden incorporar y siguen yendo de aquí para allá con contratos eventuales lo que ocasiona serios daños morales y materiales", ha alegado.

En esta línea, el sindicato ha puesto de manifiesto que, entre otros perjuicios, estos profesionales dejan de percibir en su nómina conceptos que estarían cobrando si hubieran tomado posesión de su plaza y sumarían derechos laborales, además de los efectos sobre quienes esperan su incorporación por el concurso de traslado y para lo que buscan promocionar a puestos de nivel superior o los que se han inscrito en las OPE.

Por todo ello, CC.OO. ha reclamado que parte de los 3.400 millones de euros que va a recibir o ya ha recibido la Comunidad de Madrid de fondos europeos Covid se destinen a la contratación y a la renovación del sistema informático actual.

En concreto, reclama la contratación de, al menos, 200 profesionales de carácter administrativo destinados a la Dirección General de Recursos Humanos y a los servicios de personal de los centros sanitarios "para dar cobertura a la ingente carga de trabajo en materia de gestión de personal, baremación de bolsas de trabajo, selección y provisión de puestos, contratación, que estrangulan el proceso".

También ha considerado necesaria la renovación del sistema informático actual, "totalmente obsoleto e ineficaz", porque no tiene suficiente capacidad para desatascar todo el trámite de los procesos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y las que hay que aprobar en 2022.

Desde la Dirección General de Recursos Humanos del Sermas, según ha explicado el sindicato, se ha alegado la falta de recursos humanos y sistemas informáticos que soporten la gestión de estos procesos de oferta pública de empleo y las baremaciones que cada opositor requiere.

Todo ello, además, cuando no puede crear las bolsas de empleo temporal comprometidas con los sindicatos, que en gran parte de las categorías no existen, debido a que "no da abasto" por los enormes problemas de falta de recursos, ha concretado.