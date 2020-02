CCOO destaca el aumento de la siniestralidad laboral en enero en la región, especialmente los accidentes graves

Publicado 18/02/2020 15:42:47 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Madrid ha destacado este martes el aumento de la siniestralidad laboral en enero en la Comunidad de Madrid, especialmente relevante en los accidentes graves.

Los datos provisionales facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo reflejan cómo durante el mes de enero se han producido un total de 7.837 accidentes de trabajo, de los que 6.380 se han sido en jornada de trabajo y 1.457 'in itínere'.

Estos datos suponen un ligero aumento de la siniestralidad en términos absolutos (+3,95%), pero una ligera disminución en términos de índice de incidencia (-0,4%). Por sectores, se observa una disminución en todos excepto en servicios, que presenta un aumento del 5,55 por ciento.

En el análisis de los accidentes en jornada laboral por gravedad es destacable para el sindicato la disminución de la mortalidad, tanto en términos absolutos como de incidencia (5 fallecidos en 2019 y 4 en 2020) y un "preocupante aumento" de los accidentes graves, que han pasado de 20 a 31, es decir el índice de incidencia ha aumentado un 50,7 por ciento.

Este aumento se ha producido fundamentalmente a expensas del sector de construcción y del sector servicios. En la construcción se han duplicado (pasando de 5 a 10) y en servicios ha aumentado un 50 por ciento (pasando de 12 a 18).

CCOO resalta en una nota de prensa que en este mes de enero no se ha producido ningún accidente mortal por causas traumáticas (2 han sido patologías no traumáticas, 2 tráficos y 1 'in-itínere'), pero sin embargo, en los accidentes graves los accidentes por causas traumáticas (caídas, choques, electrocuciones, etc.) suponen el 55 por ciento de los casos.

A pesar de que los accidentes mortales han disminuido, los datos referidos a los accidentes graves, que dejan secuelas muy importantes a quienes los sufren, para el sindicato debe mantenerse la alerta, "porque lo que trasciende son unas deficientes condiciones de trabajo y un escaso control de los riesgos en el trabajo".

Según la edad de las personas accidentadas subrayan que los tramos en los que se ha producido un mayor aumento en el número de accidentes han sido en el tramo de 16 a 19 años y en el 55 a 59 años (+31% y +27,1% respectivamente).

MÁS ACCIDENTES LABORALES EN CONTRATOS TEMPORALES

El tipo de contrato sigue siendo una variable importante en el análisis de la siniestralidad. Así durante el mes de enero, mientras que los accidentes donde las personas tenían un contrato indefinido ha disminuido un 2 por ciento, en los temporales ha aumentado un 6,8 por ciento.

Para el sindiato, los datos muestran que la siniestralidad laboral "sigue siendo un problema de primer orden". "El hecho de que, solo en enero 4 personas hayan perdido la vida en su centro de trabajo y que 31 hayan resultado graves son datos que evidencian la necesidad de seguir trabajando en la defensa de la vida y en la mejora de las condiciones de trabajo y, en este sentido exige a los empresarios que cumplan con su responsabilidad y con las normas preventivas en las empresas y pide a las administraciones su compromiso en la defensa de la salud de la población trabajadora y su contundencia en la sanción frente a los incumplimientos de la norma y en la vulneración de los derechos en prevención de los trabajadores", apuntan.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, ha señalado que cualquier accidente laboral que se produce es un "fracaso de la prevención" y remarca que los modelos de empleo y la siniestralidad "van de la mano".

"Los empleos de baja calidad inciden directamente en la siniestralidad laboral, siendo imprescindible conseguir un nuevo marco de relaciones laborales que haga desaparecer el trabajo precario, y el punto de partida tiene que ser la derogación de la reforma laboral", ha dicho.

Según ha explicado Mancheño, el dialogo social es la "mejor herramienta" contra los accidentes laborales y, en este sentido, valora de forma positiva los trabajos que se están realizando con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para definir un nuevo marco de consenso en las políticas preventivas con la elaboración del VI Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.