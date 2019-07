CCOO emprenderá acciones legales si no se anula la renuncia del tribunal en oposiciones a catedrático de conservatorio

Publicado 21/07/2019 15:50:46 CET

CCOO ha calificado de "cacicada" la suspensión temporal de las oposiciones a catedrático para instrumentos de cuerda en el Real Conservatorio de Música de Madrid tras conocerse esta semana la renuncia de dos miembros del tribunal y ha anunciado que emprenderán "acciones administrativas y penales" si no se anula la aceptación de esas renuncias y se reconduce la situación.

A través del comunicado emitido por el sindicato, han pedido a la Consejería de Educación "consideración y respeto" a las personas que opositan para esta convocatoria y han considerado que la nota difundida por la Dirección General de Recursos Humanos de este departamento no aclara el asunto sino que "incrementa la alarma".

El sindicato ha subrayado que no sólo no les han escuchado sino que "ridiculizan" su propuesta. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha señalado que la Administración es quien "pone en cuestión el procedimiento" porque han dado a entender que "no ha habido transparencia y buen funcionamiento".

"La aceptación de las renuncias es un hecho tan extraño que se puede pensar que existen otras motivaciones", ha comentado Galvín. "La Administración no las pone de manifiesto ni actúa en consecuencia aplicando los procedimientos contemplados en derecho administrativo, aunque se lo hemos pedido", ha aclarado.

Desde CCOO han asegurado que "nunca antes habían desafinado tanto unas oposiciones" y que la disolución del tribunal "es un hecho insólito que genera un precedente que no es tolerable". Por ello, han insistido que si ha habido otros motivos "deberían haberlos hecho públicos y haber seguido los procedimientos previstos" y han advertido que aceptar la renuncia y haber disuelto el tribunal es "completamente ilegal".

"Tal aceptación parece una excusa para defenestrar a todo el tribunal", ha opinado la portavoz, "incluso existiendo causa de nulidad, el Derecho Administrativo establece que se deben conservar los actos no afectados por la causa, que son las pruebas y las calificaciones".

"Los poderes públicos deben sujetarse imperativamente a la ley", ha recordado Galvín, quien ha añadido que "no es posible que un cargo político disuelva un tribunal". Por otro, CCOO ha anunciado desde el comunicado que su equipo jurídico "está trabajando en el caso".