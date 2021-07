CCOO espera reunirse con Ayuso próximamente y reivindicará un nuevo modelo productivo y mejoras en servicios públicos

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha afirmado que espera reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "en los próximos días" y centrará sus reivindicaciones en un nuevo modelo productivo para la región y la mejora de los servicios públicos.

En una entrevista con Europa Press, López ha señalado que, tras recibir una carta por parte de la dirigente autonómica, están "encantados" de reunirse con ella y ha destacado que sería "el momento razonable" para esta reunión. Además, ha indicado que también se reunirán con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, pero espera encontrarse primero con la presidenta.

"Nosotros tenemos mucho interés en que se materialicen los cuatro objetivos fundamentales por los que van a venir los fondos de recuperación a la Comunidad de Madrid", ha afirmado la secretaria general. Así, centrarán sus reivindicaciones en la digitalización, "elemento central en el ámbito laboral", y la economía verde, circular y sostenible.

También, considera que es necesario un nuevo modelo productivo y ensalzar la importancia de la cohesión y de la mejora de los servicios públicos, entre los que ha citado que se debe poner el foco en la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes y la televisión pública. "Una serie de elementos que para nosotros son centrales en el marco de la cohesión social", ha apuntado, y a los que ha añadido la igualdad.

"Queremos una región de mujer y por tanto queremos hacer una apuesta decidida por políticas de igualdad", ha apostillado.

"DEMOSTRACIÓN PERMANENTE"

Precisamente, la líder de CC.OO. Madrid ha ahondado en la importancia de la igualdad y de que se dé visibilidad a las mujeres en los ámbitos de tomas de decisiones. "No comparto en absoluto esto de que se llega por méritos y capacidad, no sé puede tener unas exigencias con las mujeres que no se tienen con los hombres para llegar a un determinado puesto", ha defendido, a la vez que ha criticado que las mujeres tengan que hacer "una demostración permanente" de lo que valen.

López ha informado de que se está avanzando "bastante" en los planes de igualdad en la región, en los que se necesita un "diagnóstico exacto" de lo que ocurre para descubrir dónde están las brechas salarias y dónde existen medidas discriminatorias.

Por último, López ha indicado que el mayor aumento de la afiliación a CC.OO. en los últimos cuatro años se ha producido entre las mujeres, con casi 10.000 de 11.000 personas de afiliación neta. Insiste en que defienden una "región de mujeres", en contraposición a la intención de Díaz Ayuso de querer conseguir "una región de las familias".