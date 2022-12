CCOO llama a participar en la concentración contra "el regalo" de suelo público para construir centros concertados

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las AMPAS de los CEIP Alfredo Di Stéfano y Nuria Espert junto a la Agrupación Ciudadana por la Educación Pública de Villa de Vallecas (ACEPVIVA) han convocado una concentración a las 17 horas frente a la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de centros públicos en Valdebebas, Vallecas y Villa de Vallecas.

Según denuncia el colectivo en un comunicado, esta situación se produce mientras "la Consejería de Educación regala parcelas de suelo público a empresas privadas para la construcción de centros privados concertados".

Las AMPAS han recalcado que hay que sumar la situación de zonas como la de Valdebebas, donde más de 8.000 niños están esperando tener sus colegios acabados y la construcción de un instituto público.

Recuerdan que el CEIP Nuria Espert sigue sin edificio de primaria y los alumnos reciben las clases en el comedor o en la sala de profesores; el CEIP Alfredo Di Stefano no tiene instituto público de referencia donde el alumnado pueda cursar sus estudios para el curso 2024 y más de 2600 adolescentes siguen esperando el IES Público Valdebebas que prometieron todos los partidos a las demandas de centros públicos por parte de las familias del barrio.

"Al mismo tiempo, el gobierno de Ayuso ha regalado una parcela pública en Valdebebas para construir un colegio privado, con concierto educativo a 40 años y posible prórroga hasta los 75 años. Un negocio redondo sin riesgo y sin competencia ninguna", han censurado.

EDUCACIÓN, MISMO PATRÓN

Ante ello, denuncian que la Consejería de Educación siga siempre el mismo patrón al "no construir centros públicos al tiempo que regalan parcelas públicas a las empresas de sus amigos para hacer centros privados que luego conciertan".

Así, sostienen, obligan a "las familias a escolarizar a sus hijos en estos centros por no existir otras opciones". "Las miles de familias afectadas por esta situación simplemente no tienen ese derecho a elegir del que habla la presidenta Ayuso. Estas familias no ven garantizado el derecho constitucional a educar a sus hijos e hijas en centros públicos", señalan.

Además, consideran que la situación actual en el Ensanche de Vallecas es insostenible, ya que hay tres institutos públicos frente a nueve Institutos Concertados y cero institutos con FP Pública frente a tres con FP concertada.

"En los próximos años más de mil alumnas y alumnos terminarán sus estudios de primaria sin tener Instituto público de referencia en la zona por lo que tendrán que desplazarse a otros centros públicos fuera del barrio o se verán obligados a estudiar en centros concertados sin ser la elección de sus familias", subrayan.

La Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO ha denunciado este "atropello" al marco constitucional por todas las vías, también en los Tribunales recurriendo estas cesiones de suelo. Además, también la Federación de Educación de Madrid se suma y anima a participar en la concentración convocada ante la Asamblea de Madrid.