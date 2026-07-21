CCOO Madrid cifra en 50,6% alumnos de FP que van a la privada y en 60.000 los que se quedaron sin plaza pública el 24/25

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MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha cifrado en más de 60.000 los jóvenes madrileños que se quedaron sin plaza pública de Formación Profesional en el curso 2024-2025 y ha apuntado que más de la mitad de los alumnos de FP en Madrid (50,59%) la cursan en centros.

Así lo ha trasladado el sindicato en una rueda de prensa en la que ha presentado el informe 'La FP en venta. Cómo la privatización está robando el futuro de la juventud madrileña' en la que ha acusado a la Comunidad de Madrid de renunciar "deliberadamente a expandir la red pública" y de convertir "el derecho a la educación en un privilegio condicionado por la renta".

Del estudio desprende que la FP es la opción preferida de los jóvenes por su "alta empleabilidad" y que en la región se ha notado especialmente ya que las matrículas aumentaron entre el curso 18/19 y el 24/25 en un 85,22%, 82.910 estudiantes más, que no ha ido acompañado de la ampliación de la red pública.

"Mientras el alumnado de centros públicos creció un 58,27% (32.780 personas más), el de los centros privados lo hizo a más del doble de velocidad: un 122,17% (+50.130 estudiantes).

El resultado es que la matrícula pública en FP ha caído en peso relativo del 57,82% al 49,40%, quedando por debajo del 50% del total por primera vez en la historia reciente de la región", destacan.

Con el 50,59% del alumnado de FP ya en centros privados, Madrid "lidera el proceso de privatización educativa" en el conjunto del Estado, por encima de Cataluña (45,58%) y Euskadi (43,8%), frente a comunidades como Canarias (8,7%) o Castilla-La Mancha.

"Este crecimiento de la demanda no está siendo acompañado por una ampliación suficiente de la red pública. Y cuando la oferta pública no crece al mismo ritmo que la demanda, pues lo que ocurre es que el espacio lo ocupa, en este caso, la enseñanza privada", han expuesto.

Estima la asociación sindical que cursar un Grado Superior en un centro privado de Madrid "supone un desembolso de entre 3.000 y 6.000 euros anuales; en formación especializada, la cifra puede alcanzar los 16.000 euros".

"Hay muchas familias que tienen que pedir un crédito para que sus hijos puedan estudiar, y hay otros que directamente tampoco pueden asumir pedir un crédito, con lo cual sus hijos no pueden estudiar", ha reprochado.

FP EN LÍNEA Y FP DUAL

También ponen el foco en la modalidad en línea, que ha sido "el vector de expansión más alarmante" con un aumento del 492,1% en el periodo estudiado (de 8.697 a 51.495).

Además, mientras la FP pública a distancia creció un 185,4% (5.690 estudiantes más), la privada se disparó un 659,34% (+37.108 estudiantes), creciendo 6,52 veces más rápido.

En los Grados Superiores, la brecha es todavía mayor: los centros privados crecieron un 663,96% (+27.913 estudiantes) frente al 206,92% de los públicos.

"La Comunidad de Madrid está permitiendo que la modalidad que más crece sea aquella donde la oferta pública es menor. Es totalmente insuficiente", ha lanzado.

Por su parte, ha afirmado que la nueva normativa que obliga a que toda la FP sea Dual "choca frontalmente con la estructura empresarial de Madrid". El 94,6% de las 526.588 empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre 1 y 9 trabajadores. Solo el 0,3% son grandes empresas.

"Con este tejido productivo, garantizar estancias formativas con tutorización real y de calidad es extremadamente difícil, y afecta con especial dureza a los centros públicos", destaca el sindicato. En el curso 2023-2024, solo 8.840 estudiantes madrileños cursaban FP Dual, y de ellos apenas el 4,41% eran mujeres.

ALERTA DE BRECHA DE GÉNERO

En términos de orientación, CC.OO. Madrid afirma que el 40% del alumnado de FP señala no haber recibido nula o escasa orientación. De los que sí dicen haber recibido información suficiente, el 3,8% eran alumnas frente al 14,2% de alumnos.

"Esta desigualdad en el acceso a la orientación reproduce la segregación de género en las familias profesionales: solo el 16,27% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), cuando son precisamente las familias STEM las que ofrecen mejores salarios y mayor estabilidad laboral.

En este contexto, CC.OO. Madrid ha recordado que la tasa de paro juvenil en la región se sitúa en el 25,33% (EPA 2025), por encima de la media nacional (23%). En el caso de los varones menores de 25 años, asciende al 28,85%. La tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan es en 2026 el 8,56%. A escala estatal, el abandono educativo temprano en España (17%) casi duplica la media europea, con aproximadamente 506.000 jóvenes sin titulación postobligatoria.

PROPUESTAS Y EXIGENCIAS DE CCOO

Es por ello que el sindicato ha reclamado tanto medidas estructurales urgentes como exigencias urgentes a la Comunidad de Madrid. En el primer caso, ha reclamado la puesta en marcha de un plan plurianual de plazas públicas con financiación estable y vinculante que permita eliminar de forma progresiva las listas de espera, con criterios de equidad territorial y social.

El sindicato ha defendido asimismo la aprobación de un marco estatal mínimo para la FP en línea que establezca estándares homogéneos de calidad, garantice una tutorización efectiva, asegure la presencialidad en los módulos prácticos y refuerce los mecanismos de evaluación e inspección. A ello ha sumado la creación de un sistema público de datos comparables -s-obre oferta, demanda, listas de espera, abandono, titulación e inserción laboral-- al considerar que "sin datos no es posible una política educativa eficaz".

En el ámbito de la FP Dual, CC.OO. de Madrid ha exigido la incorporación de garantías específicas como cláusulas anti-sustitución de empleo, el reconocimiento horario del profesorado tutor, una tutorización real en las empresas y la protección de los derechos del alumnado. Igualmente, ha subrayado la necesidad de reforzar la orientación académica y profesional con perspectiva de género desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con información veraz sobre empleabilidad, salarios y condiciones laborales.

En relación con la Comunidad de Madrid, el sindicato ha planteado una serie de exigencias urgentes, entre ellas la elaboración de instrucciones claras y homogéneas sobre el Proyecto Intermodular --incluyendo cómputo horario, coordinación docente y asignación de responsabilidades--, así como la implantación de procedimientos transparentes para la captación de empresas y el seguimiento de la fase de formación en empresa.

También ha reclamado la creación de la figura estructural de prospector empresarial en cada centro público de FP, la firma de acuerdos marco que faciliten la participación del tejido productivo y una regulación clara del régimen de desplazamientos del profesorado para el seguimiento de prácticas, que contemple cobertura de seguros, reconocimiento horario y compensación de gastos.