CCOO Madrid cree que no se puede volver a unas aulas a "más de 30 grados" y que plan de climatización "no es suficiente"

Archivo - La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López (c), y la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Aída San Millán (d), durante una manifestación en favor de la educación pública, a 14 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha afirmado este martes que los escolares no pueden volver a unas aulas que se encuentran "a más de 30 grados" de temperatura y que el plan de climatización anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no es suficiente" y tenía que haberse preparado antes.

"La ley de prevención de los recursos laborales dice que no se puede trabajar con más de 27 grados de temperatura en los puestos de trabajo y nos estamos encontrando con las aulas con más de 30 y de 33 grados", ha valorado la representante del sindicato madrileño en la sede del mismo tras presentar un informe sobre la situación de los mayores en la región.

Lo ha expresado después de que ayer, primer día de inicio de las clases en la Comunidad, la presidenta madrileña anunciara la inversión de 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región, en una medida que busca beneficiar a más de un millón de alumnos.

Considera López que las altas temperaturas en las aulas deberían ser "motivo suficiente" para no empezar a dar clase cuando se encuentran "en estas condiciones" ya que no se respetan "ni siquiera las condiciones mínimas de prevención de riesgos".

Es por ello que ha recordado que hay una huelga indefinida en la educación madrileña para el próximo 14 de octubre donde pondrán de manifiesto "las deficiencias y las necesidades" de los centros educativos.

"Ese plan se tenía que haber tenido ya hecho en los meses de junio, julio, agosto, y no esperar. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es sentarse en las mesas de negociación, hablar precisamente con los representantes de los trabajadores y con los representantes de las familias en diferentes niveles, y desde luego acordar cuál es la inversión que se necesita. Pero al igual que pasa en sanidad, la inversión en educación pública en la Comunidad de Madrid es muy, muy deficiente", ha valorado la secretaria general de CC.OO. Madrid.