CCOO pone en marcha una campaña para "combatir abusos y fraudes" en la regularización extraordinaria de migrantes - CCOO

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO Madrid organizará encuentros informativos en varios municipios de la región a partir del próximo lunes para "combatir abusos y fraudes" durante la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, se han detectado ofertas de servicios de particulares, despachos e incluso agencias de viajes que "cobran desde 50 euros por una simple consulta hasta 450 euros por tramitar gestiones", que a día de hoy no pueden realizarse ya que la norma ni se ha publicado y ni está por tanto en vigor.

En concreto, participará como entidad colaboradora en el proceso, a través del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros. Con más de 30 años de experiencia, ayudará a tramitar las solicitudes de forma gratuita cuando la norma entre en vigor. También celebrará asambleas en Collado Villalba, Alcobendas, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Mercamadrid y en la capital.

El sindicato ha destacado que para centenares de miles de personas que se encuentran sin autorización administrativa y que han construido su vida en nuestro país, este proceso "significará dignidad, estabilidad y acceso a derechos básicos".

En las asambleas de acceso libre, se abordarán de manera detallada los requisitos documentales, los plazos legales y los derechos derivados de este proceso de regularización extraordinaria para "garantizar que el trámite administrativo se realice con éxito".

Para CC.OO Madrid, el acceso a una información rigurosa es "una herramienta política y social fundamental". "Solo a través del conocimiento de los propios derechos podemos avanzar hacia una inclusión social y laboral plena y asegurar así la igualdad de oportunidades", ha subrayado.

EL PAPEL DE LOS INMIGRANTES

Según ha trasladado el sindicato, la Comunidad de Madrid es la segunda autonomía con mayor volumen de personas ocupadas de nacionalidad extranjera, una de cada cinco. Ha remarcado que la migración "no solo sostiene la demografía, sino que rejuvenece la estructura de la población y contribuye al futuro social y económico de nuestra comunidad".

"Lejos de los bulos y desinformación que propagan los discursos de odio sobre la inmigración, los datos demuestran que las personas migrantes no copan los servicios y prestaciones sociales; sólo perciben el 1,5% de las pensiones y solo el 5,8% de las personas usuarias de los servicios sociales en España son inmigrantes, a pesar de ser más vulnerables", ha detallado.

Además, las personas inmigrantes representan sólo el 17% de quienes perciben la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid y realizaron únicamente el 20% de las visitas a los centros de salud de atención primaria. Sin embargo, registran mayores tasas de paro, una mayor brecha salarial, índices más altos de parcialidad laboral y un mayor riesgo de pobreza.