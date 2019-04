CCOO rechaza el decreto de convivencia escolar: "Responde a un imaginario más propio de espacios cuartelarios"

Publicado 16/04/2019 18:05:16 CET

CCOO ha manifestado su rechazo al nuevo decreto de convivencia escolar de la Comunidad de Madrid, una normativa "obsoleta y fallida" que, a su juicio, responde a un "imaginario más propio de espacios cuartelarios que educativos".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Federación de Enseñanza del sindicato tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, y que se aplicará de cara al curso que viene.

CCOO entiende que el texto no recoge consideraciones de la comisión técnica, de expertos y profesionales del sector consultados y cree que la normativa se basa en un texto "pretencioso, electoralista e ineficaz".

Al respecto, entiende que el nuevo decreto regulador de la convivencia en centros docentes de la Comunidad es "largo, farragoso, con una redacción rimbombante, retórica, vacía y técnicamente deficiente desde la perspectiva jurídica, hasta el punto de imposibilitar su comprensión y correcta aplicación".

El sindicato también asegura que no recoge "medidas preventivas y que resuelvan los conflictos, ni siquiera los más leves, en sus primeras fases". "No hay medidas alternativas a la vía punitiva (de castigo)", ha añadido para tildar su modelo de "obsoleto" y su publicación de "electoralista".

"Este decreto da la espalda a las necesidades de equipos docentes y directivos y no da respuesta a las realidades del alumnado. Está fuera de toda lógica y responde a un imaginario más propio de espacios cuartelarios que educativos. El legislador no confía en el profesorado, los menores ni en los jóvenes, ni en los equipos directivos, ni en las familias. En definitiva, quien regula este decreto no confía en la educación", añaden desde CCOO.

Además, considera que supondrá "una sobrecarga de trabajo" para el director y profesorado implicado en la comisión de convivencia sin contraprestación alguna, y supone una "oportunidad perdida para impulsar la provisión de medios materiales y humanos que favorezcan un adecuado clima en los centros".

A ello, el sindicato añade que no aborda "la necesidad de bajar ratios, regular los centros de difícil desempeño o, simplemente, dotar de recursos a los centros y, en particular, de figuras específicas como el segundo orientador, la generalización del PTSC o la ampliación de la plantilla de los Servicios de Inspección".

Tampoco aborda "el reconocimiento económico de la tutoría en primaria o en las enseñanzas que actualmente no está reconocida o la subida de este complemento en Secundaria".