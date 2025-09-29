CCOO y UGT critican que "se utilice" el Observatorio Regional de Violencia de Género para la "confrontación partidista"

Archivo - Una mujer pinta un cartel durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Piden una investigación por los fallos en las pulseras antimaltrato pero ven "oportunista" su convocatoria tras diez meses sin reunión

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT han criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por "instrumentalizar" el Observatorio Regional de Violencia de Género al convertirlo en "una oportunidad más para la confrontación partidista" por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato.

En concreto, la Comunidad de Madrid convocó este lunes una reunión extraordinaria después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" detectados en estos dispositivos telemáticos.

Así, el Observatorio Regional de la Violencia de Género ha adoptado por mayoría un acuerdo para exigir al Gobierno de España el número de mujeres que han estado en riesgo por las anomalías detectadas desde marzo de 2024. En total, el Ejecutivo autonómico ha detectado 40 fallos en la región.

Sin embargo, los sindicatos madrileños, miembros natos de este órgano, han votado abstención. "La convocatoria del Observatorio Regional de la Violencia de Género en este momento, después de 10 meses sin celebrarse, es oportunista. El PP está instrumentalizando un espacio serio, queriendo convertirlo en una oportunidad más para la confrontación partidista. En esta ocasión a cuenta de las pulseras antimaltrato", ha censurado CC.OO. en un comunicado.

El sindicato ha exigido una investigación del funcionamiento del sistema de pulseras antimaltrato del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), así como la subsanación "inmediata" de las deficiencias y la correspondiente depuración de responsabilidades porque "estos errores no son admisibles bajo ninguna circunstancia".

"Más allá de la revisión de la licitación y del cumplimiento de los contratos vigentes, hemos pedido que se incluyera en los acuerdos la reclamación para que Cometa se constituya como un servicio de atención 100% público, ofreciendo seguridad y estabilidad, tanto a las personas trabajadoras que vigilan el sistema como a las personas las que atienden. El PP no ha incluido ninguna propuesta nueva a las que ya tenía escritas de antemano", ha criticado.

En este sentido, CC.OO. ha defendido que "es preciso actuar de forma contundente para desterrar cualquier duda y reafirmar la confianza de las mujeres y del conjunto de la sociedad en todo el sistema de protección a las víctimas de violencia de género".

INFORMACIÓN A COMETA

Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Sonia Álvarez, ha lamentado que el Ejecutivo auotnómico haya querido "mediatizar" los fallos detectados en las pulseras antimaltrato y ha señalado que "lo único que exigían era responsabilidades al Ministerio de Igualdad".

"Nos falta no solamente la opinión de las personas que han llevado allí para explicar lo que estaba ocurriendo, sino la información de Cometa, donde saben toda la verdad y la evolución de los problemas con el cambio de contrato. Desde UGT Madrid hablamos con ellos por febrero de este año y nos dijeron que ya estaban más o menos solucionados", ha argumentado en declaraciones a Europa Press.

En este punto, Álvarez ha detallado que su sindicato ya conocía los problemas detectado desde octubre del año pasado, pero que les pidieron "total discreción" porque "si salía a los medios, las principales perjudicadas iban a ser las mujeres víctimas de violencia de género al tener los maltratadores campo abierto para poder hacer lo que quisieran".

"Nosotros lo hemos llevado con esta confidencialidad pero de primera mano sabemos que se pusieron en contacto con la ministra de Igualdad (Ana Redondo) y se han reunido con las personas responsables del centro Cometa, incluso con los propios trabajadores para conocer de primera mano todo lo que están haciendo para resolver los problemas con los dispositivos", ha detallado.