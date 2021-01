CCOO ve "necesario" alargar la teledocencia hasta garantizar un acceso seguro a los centros

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Madrid sostiene que "es preciso continuar con la teledocencia y el teleaprendizaje hasta que la Consejería de Educación garantice una vuelta a los centros en condiciones de salud y seguridad".

Según ha indicado la organización sindical, "en estas condiciones, y como consecuencia directa de la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, las clases presenciales no pueden tener lugar".

En concreto, se refiere a que "una semana después de que empezara a nevar en Madrid, los centros educativos siguen estando inaccesibles". A este respecto, ha indicado que, a través de Salud Laboral, han recabado imágenes e información de cientos de centros educativos de la Comunidad de Madrid.

"Nos consta que muchos centros han sufrido graves desperfectos: fachadas, toldos o techumbres derrumbados; árboles tronchados o con riesgo de caer en los próximos días; calderas que no funcionan", entre otras, "y en la mayoría de estos centros, entradas y escaleras siguen cubiertas de hielo", ha apuntado CCOO.

Además, ha constatado que "la mala gestión en la retirada de nieve en calles y carreteras" impide el desplazamiento a cualquier docente que tenga que conducir entre localidades o distritos.

Por otro lado, ha denunciado que los centros "tengan que pagar de su bolsillo" los informes técnicos sobre los daños en su infraestructura, lo que ha tachado de "inadmisible". Para el sindicato, este informe, realizado por el Colegio de Aparejadores, debería ser asumido por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación.

En cuanto a la retirada de nieve y hielo, ha señalado que "estos días han empezado a llegar cuadrillas de trabajadores, en muchos casos ajenos a las propias competencias de la Comunidad de Madrid". Como ejemplo, ha citado el caso de un centro en Villaverde al que ha llegado una cuadrilla mandada por el Ministerio de Medioambiente, y que venía de Extremadura.

"La Comunidad de Madrid pretende, mediante su inacción, que otros arreglen los desperfectos de su ciudad, y así pide voluntarios, y se quiere declarar zona catastrófica para solventar esta crisis con fondos ajenos", ha asegurado el sindicato.

También ha apuntado que "no habría sido difícil para la Comunidad de Madrid colaborar con el INEM y usar esta oportunidad para fomentar la creación de empleo", pero en cambio "ha pedido a docentes y familias que traigan una pala de casa y ayuden a retirar la nieve".

"Los docentes, además de teletrabajar, han ayudado en muchos casos con la retirada, acumulando jornadas de más de 12 horas en algunos casos, plagadas de problemas técnicos y de obstáculos causados por la mala gestión de la Consejería", ha destacado CCOO.

AMPLICACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

En cuanto a la decisión de la Comunidad de Madrid de ampliar el calendario escolar en tres días para algunos niveles, ha señalado que "este cambio manda un mensaje muy claro", y es que "según la Consejería, estos días los profesores no han trabajado, lo cual requiere compensarlo con tres días en junio".

A juicio de CCOO, "es absolutamente indignante que el gobierno regional quiera mandar este mensaje a la sociedad, y culpar al profesorado de un problema del que ellos son responsables".

"La Consejería quiere tapar las vergüenzas de su gestión añadiendo más días, sin admitir que el retraso en la apertura de centros y los problemas telemáticos han sido causados por su mala gestión", ha aseverado.

Aparte, ha destacado la necesidad de dotar a centros, docentes y alumnado de los recursos y las infraestructuras necesarias para alargar la teledocencia, ya que "la mayoría de los docentes han experimentado problemas usando la plataforma Educamadrid para las clases telemáticas, que en ocasiones ha causado la cancelación de clases, o la imposibilidad de compartir contenidos con el alumnado".

"Tras casi un año de pandemia, en la que la teledocencia ha sido siempre un posible escenario para el que docentes tenían que preparar programas y contenidos, no es de recibo que la Consejería de Educación no esté preparada y que no haya invertido en servidores decentes que garanticen el derecho a la educación durante estos días", ha expuesto.

El sindicato ha señalado que además de la dificultad para los docentes, hay que mencionar también la carencia de recursos a la que se enfrentan muchas familias.

CCOO ha solicitado una reunión urgente con el Consejero, a la que aún no han respondido. También ha pedido "responsabilidades" a la Consejería de Educación por "los problemas estructurales de la teledocencia", que "han frustrado y obstaculizado innumerables clases durante esta semana", y ha exigido que realicen los trabajos de inspección y retirada de nieve y hielo lo antes posible, "sin que este gasto recaiga en los centros".