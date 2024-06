CEIM critica a Díaz por "imponer" la reducción de jornada laboral y la ve "más autoritaria": "Hay un monólogo social"

"Si a Madrid le va bien, a España le irá bien, aunque otros no lo quieran ver así", zanja



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha criticado a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por "imponer" la reducción de la jornada laboral y ha asegurado que la ve "cada vez más autoritaria y sola".

Así lo ha manifestado este martes durante su intervención en la Asamblea General de CEIM 2024, donde ha señalado que Díaz "quiere disfrazar la realidad" y ha subrayado que "cuando no hay voluntad de llegar a acuerdos o negociación, se produce una imposición".

"Podemos disfrazar la realidad, pero cuando no se escucha, no se tienen en cuenta las opiniones y no se hace el proceso de colaboración constructiva, esto es imposición. No es un diálogo social, sino que es más bien un monólogo social", ha lanzado.

Garrido ha recalcado que "todos tienen toda la responsabilidad de buscar el consenso" y ha lamentado que el Ejecutivo central "no tiene en cuenta al pequeño empresario". "No es lo mismo una gran empresa que un pequeño comercio. Una normativa sin suficiente flexibilidad para las empresas tendrá repercusiones en los costes laborales y la competitividad", ha advertido.

Por otro lado, ha lamentado que Díaz "esté en sus cosas, como amenazar o chantajear" y ha indicado que la ve "cada vez más sola, alejada de la realidad, autoritaria y dañina". Asimismo, ha criticado "los 69 impuestos" del Ejecutivo central y "su afán recaudatorio para financiar un desbocado gasto público".

Asimismo, el presidente de CEIM ha reclamado al Gobierno de España "soluciones" ante la abstención laboral, un problema que "tiene costes anuales para las entidades". "Es sorprendente y preocupante que no se haya tomado una sola medida. España está, un año más, a la cola de la productividad en Europa", ha recalcado.

Finalmente, el presidente de CEIM ha destacado que la Comunidad de Madrid cuenta "con los mejores datos de competitividad". Asimismo, ha subrayado la rebaja progresiva de impuestos y asegurado que la región se ha convertido en "uno de los motores de la economía española y un modelo para otras administraciones". "Si a Madrid le va bien, a España le irá bien, aunque otros no lo quieran así", ha concluido.