El Cementerio de La Almudena contará con conciertos gratuitos y visitas guiadas por Todos los Santos

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Funerarios de Madrid (SFM), la empresa funeraria municipal, organiza un año más con motivo de Todos los Santos, diversas actividades gratuitas durante toda la semana, como visitas guiadas y conciertos a la luz de las velas en el Cementerio de La Almudena.

Así, desde el próximo lunes, 28 de octubre y hasta el domingo 3 de noviembre se han programado todos los días (excepto el 1 de noviembre) visitas guiadas al cementerio de La Almudena y al Cementerio Civil. Las plazas están limitadas a 30 personas por grupo y es necesario reserva previa, han informado desde el Ayuntamiento.

Para conmemorar la Semana de Difuntos se propone un recorrido para descubrir la rica historia y el patrimonio cultural de dos de los cementerios más emblemáticos de Europa. Las visitas se realizarán en horarios de mañana y de tarde e incluyen recorridos tanto por el Cementerio Civil y Hebreo, como por el cementerio antiguo. Los horarios e itinerarios se pueden consultar en la web de reservas.

También se han programado los tradicionales conciertos a la luz de las velas, de piano y violín, que se celebrarán el viernes, 1 de noviembre, a las 19.30 horas, y a las 21 horas en la capilla del cementerio de La Almudena. Esta actividad también es gratuita y requiere reserva previa. Las entradas se pueden solicitar en la web de reservas de la funeraria municipal (https://visitascementerioalmudena.sfmadrid.es/).

En esta ocasión se interpretarán grandes clásicos como 'Yesterday' de The Beatles, 'She' de Charles Aznavour, 'Your Song' de Elton John y otros temas de bandas sonoras de películas como 'La Misión', 'Coco' o 'Cats'.