El céntrico Palacio de Duquesa de Sueca albergará un centro de alojamiento para familias vulnerables y otro de mayores

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El céntrico Palacio de Duquesa de Sueca --cuya fachada servía de escenario para la serie televisiva 'El Ministerio del Tiempo'-- albergará un centro de alojamiento temporal para familias vulnerables y un centro de mayores, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La sesión ha aprobado el proyecto de acondicionamiento del Palacio de la Duquesa de Sueca, unas obras con las que se implantarán dos nuevos equipamientos sociales municipales y que se ejecutarán por el área de Obras y Equipamientos con un presupuesto de 16,5 millones de euros.

"Es un esfuerzo inversor importante que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de protección que tiene el edificio, con la obligación de preservar diversos restos arqueológicos que hay allí presentes. Damos una solución definitiva a un tema que viene ya desde hace muchos años arrastrando el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado la también vicealcaldesa.

