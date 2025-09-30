El Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas será escenario del 'Madrid Urban Fest' con Sara Socas, We$t Dubai o Aissa

Esta cita con la cultura urbana contará con la participación de una veintena de artistas nacionales

El Centro Cultural Pilar Miró, ubicado en el distrito de Vallecas, será escenario del 24 de octubre al 8 de noviembre de una nueva edición del 'Madrid Urban Fest' con la participación de Sara Socas, We$t Dubai, Aissa y otra veintena de artistas nacionales.

Así lo ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado, en el que ha destacado que el cartel de esta cita con la cultura urbana también ofrecerá batallas de breakdance, talleres de baile y una exposición sobre la relación entre tecnología y arte urbano.

Los artistas invitarán a subir al escenario a talentos más jóvenes, y la sesión de apertura, denominada 'Especial Escena Valenciana', estará protagonizada por artistas de la región afectada por la dana del pasado año, con nombre como los de Safree, Shoren y Monzo.

Entre otras propuestas, destaca el espectáculo conjunto de Antony Z y Sabah, donde se mezclarán sonoridades del flamenco, soul, R&B y raíces bereberes. Por su parte, We$t Dubai, referente del trap español, compartirá escenario con el gallego Beauty Pikete el 31 de octubre, en un concierto doble que fusionará trap, reguetón y dancehall.

Por su parte, Kyne invitará a la cantante Alberdi en la actuación del 1 de noviembre. Ambas son cultivadoras del R&B y el hiphop. Igualmente, la cantante, multiinstrumentista y compositora Sara Socas acompañará a Caverg, el 7 de noviembre.

El festival cerrará el 8 de noviembre con la actuación de Aissa, referente del afrobeat, junto a Grauu, que mezcla pop, hiphop, electrónica y R&B.

CAMPEONATO DE BREAKING, TALLERES Y UNA EXPOSICIÓN

Como en anteriores ediciones, el festival incluirá la II Breaking Dance Battle, una competición de breakdance que contará con figuras como Ana Furia y Minijoe.

Además, se impartirá un taller de dancehall, estilo originario de Jamaica, abierto al público juvenil. Igualmente, se podrá visitar la exposición 'Alma Urbana vs IA', que explora el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y la cultura urbana, a través de la obra de Make it Visual.