El centro de salud de El Molar 'resurgirá' ampliado y renovado en el verano de 2026 para atender a 35.000 vecinos

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está llevando a cabo obras de ampliación y renovación en el centro de salud de El Molar, con una inversión de 4,1 millones de euros, y espera que en el verano de 2026 estén terminados estos trabajos.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha visitado este viernes las obras en este centro que atiende a 35.000 vecinos de la Sierra Norte de Madrid.

Los trabajos se están realizando en una parcela de 3.037 metros cuadrados, donde se levantará un nuevo edificio de una única planta, y que conectará con el dispositivo de Atención Primaria ya existente, que está siendo reformado.

"Se trata de una rehabilitación integral del edificio existente y la anexión de un nuevo edificio que permitirá ampliar las instalaciones actuales y que supone una inversión de 4,2 millones de euros. Las obras comenzaron en febrero de este año y está previsto que el nuevo edificio esté ya terminado a finales de 2025 y la obra completa durante el primer semestre de 2026", ha apuntado la viceconsejera de Sanidad.

El nuevo centro de salud contará con cerca de 1.600 metros cuadrados construidos e incorporará tres consultas de medicina de familia, cuatro de enfermería, una de pediatría, otra de odontología, consulta polivalente, además de matrona y sala de psicoprofilaxis.

Además, se incluye una de fisioterapia, así como una zona de extracción de muestras con sala de cirugía menor ambulatoria. El proyecto incluye también un espacio de apoyo administrativo con recepción, administración, despacho de dirección, sala de juntas y otra para el trabajador social.

"Un nuevo centro a disposición de los 10.000 vecinos de El Molar, porque para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la Atención Primaria es una prioridad y por eso seguimos avanzando en ese compromiso de poner en marcha 34 nuevos centros de salud esta legislatura", ha destacado Gutiérrez.

El de El Molar es uno de los 25 centros que en estos momentos se encuentran en obras en distintas fases de construcción en 15 municipios de la región, con una inversión global de 164 millones de euros.