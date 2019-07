El CEO de Madrid Destino avanza que no habrá ceses inmediatos en las direcciones artísticas municipales

Publicado 16/07/2019 10:59:39 CET

No obstante, ha destacado que los concursos públicos "no son un blindaje"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero-delegado de Madrid Destino, Fernando Benzo, ha adelantado en la comisión de Cultura, Deporte y Turismo que no habrá ceses de manera inmediata en las direcciones artísticas municipales aunque ha recordado, a renglón seguido, que los concursos públicos "no son un blindaje".

La concejala de Más Madrid Pilar Perea ha preguntado en la primera comisión del ramo del mandato por el futuro de las direcciones artísticas de los ocho grandes contenedores artísticos, más las de Cineteca, la escuela-emisora M21 y el Teatro de Títeres del Retiro.

Dichas direcciones fueron elegidas por concurrencia pública, seleccionadas por un jurado de expertos, y según un código de buenas prácticas "para dotar a los equipamientos de programación plural y diversa, de forma profesional e independiente". En algunos casos, la vigencia de los contratos expira en septiembre y en otros en 2021.

El CEO de Madrid Destino ha alegado que lleva una semana en el cargo y que no podía avanzar mucho más que desde mañana arrancará una serie de visitas por cada contenedor cultural para revisar la marcha tanto económica como cultural e identificar posibles problemas. En cuanto al futuro de las direcciones artísticas, Benzo ha contestado que "no se trata de cesar por cesar" y que no tomará "decisiones precipitadas".

A eso ha sumado que "el concurso público no es un blindaje, es una forma de llegar a un cargo". "Si uno lo hace bien seguirá en el cargo y no va a habar ceses de manera inmediata", ha remachado.