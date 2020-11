Cepeda (PSOE) no está en contra de construir hospitales públicos y afea que Ayuso "vertebre discurso de España nos roba"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha afirmado este lunes que su partido no está en contra de construir hospitales públicos, en referencia al Isabel Zendal que se inaugura mañana, al tiempo que ha afeado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que con su posicionamiento sobre los impuestos en la región "esté vertebrando el discurso de España nos quiere robar".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Cepeda no sabe si algún representante de su Grupo irá mañana a dicha inauguración, a la que ha sido invitado su portavoz, Ángel Gabilondo, pero él no. "De lo que no se trata es de hacernos fotos, sino de poner todas las opciones para el virus está cada vez más alejado. En este proyecto no se ha contado para nada con la oposición. No hemos visto ningún proyecto, plano, nos sabemos nada. No sé ha contado con nadie para la puesta en marcha de este hospital", ha dicho.

Y aunque Cepeda ha recalcado que ellos no están en contra de hospitales e instalaciones públicas que refuercen el sistema público de Salud, cree que este soporta "carencias notables", especialmente en Atención Primaria en los últimos meses. "Hace unos días estuve en un centro de Campamentos donde nos decían que son necesarios más recursos y personas. La Atención primaria ha multiplicado por diez las salidas a domicilios. Ahora es cuando más rastreadores deberíamos poner encima de la mesa para acotar la pandemia", ha subrayado.

Frente a ello, el portavoz parlamentario ha contrapuesto el modelo del Partido Popular, que es la construcción de un "marcohospital adaptable que ha pasado a costar 100 millones de euros, mal dimensionado y ubicado respecto a los recursos". "El PP tiene un modelo, el de la construcción. En Educación cede parcelas gratis para construir colegios privados y la única ley aprobada es la de Suelo para rediseñar todo el urbanismo en Madrid. El PP vive obsesionado con el urbanismo", ha apostillado.

Respecto a la polémica visita el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hospital de La Paz, sin la presencia de la presidenta regional, Cepeda ha respondido que Sánchez puede hacer las visitas que estime oportuno, aunque aboga por la "coordinación" entre administraciones en ambos sentidos. "Lo más importante son los profesionales que están en esos hospitales, que más allá de polémicas tengan la cercanía de todos los responsables políticos", ha afirmado.

PRESUPUESTOS

En cuanto al debate abierto sobre el sistema impositivo madrileño, el diputado socialista cree que la política española vive "tiempos apasionados o esperpénticos".

"Qué cosas nos tocan vivir. Me sorprendió ver a un nacionalista catalán hablando de la fiscalidad de otros territorios. Pero también es curioso a su vez ver a quien dice que Madrid es España y España Madrid, de repente hacer gala de un nacionalismo anacrónico hablando de proteccionismo frente a todos los demás como si fueran ajenos los impuestos de Madrid a todo lo que es España. Unos y otros caen en contradicciones. Por hacer un discurso anti. Ahora algunos vertebran el discurso de que España nos quiere robar", ha esgrimido respeto a los posicionamientos del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y de la presidenta madrileña.

Cepeda considera que "no está mal" armonizar impuestos en todo el país, porque es un debate que se da también a nivel europeo. "Si se requiere un debate más en profundidad, estoy dispuesto a darlo en cuanto a la redistribución de los impuestos y gastos. Es un debate cargado de ideología, pero hay que reconocer que esto no se puede soslayar con cuatro declaraciones. Madrid se ha caracterizado por ser unas comunidades que más han aportado a la caja común y gracias a ello hay muchas infraestructuras en todas las regiones. Pero al final Madrid forma parte de España y España es de todos", ha indicado.

Preguntado si Madrid es un paraíso fiscal, el portavoz adjunto del PSOE asegura que la región "tiene una ideosincrasia fiscal que hay que analizar". "Yo soy socialista y creo en la lucha contra las desigualdades. La visión internacionalista de la justicia social tiene mucho que ver con estos conceptos. Hay que contextualizarla la fiscalidad de Madrid con la del conjunto del país. Y observar que Madrid se queja de que pide recursos del Estado y luego por carta renuncia a dinero para incentivar recursos necesarios en Educación. Son contradicciones de la puesta en escena de discursos vacíos", ha comentado.

José Cepeda ve paraíso fiscal en Suiza, "donde algunos responsables del PP escondían beneficios opacos". "Muchos hablan de libertad, libertad, pero no me gusta que acabe en el altillo de uno o dos madrileños. Algunos procesos judiciales están abiertos, como la gran operación de corrupción de la Ciudad de la Justicia, investigada en los tribunales", ha recordado.

ARMONIZAR IMPUESTOS CON CRITERIOS OBJETIVOS

Por todo ello, el parlamentario socialista apuesta por un sistema fiscal "armonizado con criterios objetivos. "Hablar de un cierto balance del ingreso y del gasto es fundamental para lo que nosotros defendemos, que es un cierto equilibrio. Hay partidos que lo dejan todo al albur del mercado. Yo creo que si se ha quedado algo en evidencia en la pandemia es que hay determinadas grietas estructurales. Creo que hace falta una armonización fiscal, un camino el que tenemos que seguir trabajando y en el que quedan muchos flecos pendientes", ha apuntado.

Cepeda quiere evitar, por ejemplo, que la Casa de Alba venga de Andalucía a Madrid para pagar menos impuestos, algo que "no le tiene que hacer gracia al presidente andaluz". "Aquí paga más impuestos quien gana 15.000 euros al año que otros que tienen un patrimonio de 15 millones. De lo que se trata es que se analicen todos los impuestos y que no hay desequilibrios entre unos y otros", considera.

Por último, el portavoz parlamentario del PSOE ha dicho que el Gobierno de coalición nacional "goza de mejor salud" que el madrileño, que además tiene "un observador permanente, la ultraderecha de Vox". Y se ha quejado de que mientras el Gobierno de España tiene a punto de aprobar unos Presupuestos Generales, en la Comunidad de Madrid siguen operando las Cuentas Públicas firmadas por el expresidente Ángel Garrido y no se conoce aún las líneas maestras de los futuribles presupuestos regionales.