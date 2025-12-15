Cerca de 34.000 familias podrán acceder a las becas de Educación Infantil de la Comunidad en el próximo curso

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las becas de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid llegarán en el curso 2025/26 a cerca de 34.000 familias de la región con una inversión de 67,3 millones de euros, después de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publique la resolución de ayudas y solicitantes.

Entre los objetivos de esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está "reforzar la libertad de elección de centro, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de oportunidades". La escolarización en esta etapa no obligatoria es gratuita en todos los centros públicos de Educación Infantil desde hace siete años, ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las becas están dirigidas a niños que hayan nacido, o esté previsto su nacimiento, antes del 1 de enero de 2026. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza para este curso en un centro privado autorizado para el primer ciclo de Infantil. Las cuantías que recibirán las familias beneficiarias se calculan en función de su renta y oscilan entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales.

En la baremación han obtenido 7 puntos aquellas en las que ambos progenitores trabajan a jornada completa, cuando existe un solo progenitor en las mismas circunstancias o si uno de ellos está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender al menor. Estas mismas situaciones se valoran con 5 puntos si la actividad laboral se desarrolla a tiempo parcial.

También se ha priorizado a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. Esta medida da más facilidades para acceder a estas ayudas a las víctimas de violencia contra la mujer. También pueden optar a ellas, de forma excepcional, los niños mayores de 3 años escolarizados en el primer ciclo de Infantil un año más, cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.