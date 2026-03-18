Cerca de 400 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el Rayo Vallecano-Samsunspor de este jueves

Rayo Vallecano - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido que este jueves enfrentará en Vallecas al Rayo Vallecano y al Samsunspor turco en la vuelta de octavos de final de la UEFA Conference League.

El operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, Unidad de Caballería y guías caninos, ha apuntado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

A ellos se sumarán efectivos de la Policía Municipal de Madrid, componentes de Samur-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Se prevé la asistencia de cerca de unos 200 aficionados turcos con entrada, sobre un aforo máximo de casi 15.000 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.