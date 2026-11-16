Cercanías Madrid recomienda utilizar medios de transporte alternativos ante la huelga de este martes

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios buscar medios de transporte alternativos ante las afecciones que sufrirá el servicio ferroviario este martes día 17 por la huelga convocada para el personal del grupo Renfe en todo el territorio nacional.

La huelga se desarrollará desde la medianoche y hasta las 23.59 horas de este martes y ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta --entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas-- y del 50% durante le resto de la jornada.

A través de la red social 'X', Cercanías Madrid ha advertido de que el servicio se verá muy afectado durante la jornada de este martes y ha señalado que los últimos trenes de este lunes también podrían registrar incidencias.

En este sentido, desde Cercanías Madrid se ha recomendado buscar medios alternativos de transportes. Durante la jornada de huelga de maquinistas del pasado martes, esta red ferroviaria madrileña se vio muy afectada por los paros, con una jornada en la que se incumplieron los servicios mínimos.

Según informó Renfe, un 91,87% de los trenes fueron suprimidos y hubo un 2,38% de trenes sin salida, lo que ha afectado a 512.000 personas.