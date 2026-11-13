La C-5 de Cercanías reajusta sus frecuencias a primera hora durante este fin de semana

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Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 11:37
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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de Cercanías Madrid reajustará su servicio durante las primeras horas durante este fin de semana debido a los trabajos de mantenimiento que Adif realizará en la infraestructura ferroviaria.

En concreto, los trenes tendrán una frecuencia de paso inferior a la habitual desde el inicio del servicio hasta las 8.30 horas de este sábado día 14 y el domingo día 15, según ha informado Renfe. Esta modificación se repetirá durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los fines de semana para minimizar las molestias a los viajeros, al coincidir con el cierre al tráfico de un tramo de la autovía A-5 por las obras de soterramiento hasta el 23 de diciembre.

Además, Renfe ha avanzado que Adif tiene previsto programar nuevos trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria de la línea C-5 durante el próximo mes de diciembre.

Ante estos cambios, Renfe recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de realizar sus desplazamientos para conocer las frecuencias de paso de los trenes durante las franjas afectadas.

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