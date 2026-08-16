La C-5 de Cercanías recupera este lunes el servicio entre Villaverde Alto y Embajadores tras casi un mes de corte

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MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de Cercanías Madrid recuperará este lunes, 17 de agosto, la circulación entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores después del corte total que ha afectado a este tramo desde el pasado 23 de julio por las obras de transformación de Atocha.

La interrupción ha obligado durante estas semanas a dividir el servicio de la línea, con trenes entre Humanes o Fuenlabrada y Villaverde Alto y entre Móstoles El Soto y Embajadores, en ambos casos con frecuencias de diez minutos durante todo el día.

Además, Renfe ha mantenido trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre y una frecuencia de 35 minutos.

Los viajeros con títulos válidos de Cercanías han podido utilizar también los servicios regulares de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) durante las afecciones.

El corte de la C-5 ha formado parte de las actuaciones que Adif desarrolla este verano para implantar un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías, unos trabajos programados durante el periodo estival para reducir las molestias a los usuarios ante la menor demanda de viajeros.

CONTINÚAN LAS ALTERACIONES EN CINCO LÍNEAS

La recuperación de la C-5 se produce mientras continúa hasta el 28 de agosto la tercera y última fase de las obras de Atocha Cercanías, que mantiene alteraciones en las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10.

En la C-2, las circulaciones entre Guadalajara, Alcalá de Henares, Chamartín y Atocha se realizan por la vía de contorno, es decir, el trayecto que cubren habitualmente los trenes Civis, que se desvían en San Fernando de Henares para llegar a la capital por Fuente de la Mora y Chamartín. Las frecuencias de paso serán de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

La C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío) prestará servicio entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha con frecuencias de 12 minutos en hora punta y de 16 minutos durante el resto de la jornada. Por su parte, el tramo entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios contará con una frecuencia de 30 minutos.

En la línea C-8a (El Escorial-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara), los trenes circularán entre El Escorial y Atocha cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle. La C-8b (Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara) prestará servicio entre Cercedilla y Atocha con las mismas frecuencias.

En cuanto a la línea C-10 (Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín), el servicio se prestará entre Villalba y Delicias con una frecuencia de 30 minutos. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de esta línea en la estación de Méndez Álvaro.

CORTES EN LA C-3 Y C-4 A FINALES DE AGOSTO

El calendario de alteraciones continuará en la C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) y C-4 (C4-a Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Alcobendas/S.S.Reyes y C4-b Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Colmenar Viejo) durante el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre.

En concreto, los días 29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre se cortará el túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, lo que afectará a los trenes de estas dos líneas.

Durante estas interrupciones se establecerán cabeceras provisionales. Atocha funcionará como cabecera para los trenes de la C-3 y la C-4 dirección Parla, mientras que Nuevos Ministerios será cabecera para los servicios de la C-4 dirección Alcobendas/S.S.Reyes o Colmenar Viejo.

Renfe informará de las modificaciones a través de sus canales habituales, entre ellos el personal de atención al cliente de las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

ÚLTIMA FASE DE LA TRANSFORMACIÓN DE ATOCHA

Los trabajos forman parte de la implantación de un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías, un proyecto que cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros.

La actuación transformará la actual configuración 4+3+3 en un esquema 4+4+2, que asignará las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

Esta nueva disposición permitirá aumentar a partir de octubre hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, con un beneficio directo para las líneas C-3 y C-4.

También proporcionará un mayor margen de explotación entre las 6 y las 9 horas, lo que contribuirá a mejorar la fluidez del servicio durante la hora punta de la mañana y facilitará la gestión del tráfico ante posibles incidencias.

Entre las actuaciones incluidas en el proyecto se encuentran la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel, la creación de un nuevo escape entre las vías 9 y 10, la ampliación del andén 5 y la remodelación de la vía 10.

También se trabaja en la renovación de la diagonal entre las vías 7 y 10, la reorganización de la playa de vías, la construcción de cuatro nuevas vías de apartado y la adaptación de los sistemas de señalización, seguridad y control del tráfico.

Según indicó Adif en un comunicado, las obras se concentran durante el verano, cuando se registra un menor número de viajeros, para reducir las molestias a los usuarios. Los trabajos previstos serán los últimos relacionados con esta actuación que interfieran en el servicio ferroviario del túnel de Sol.

La transformación de Atocha Cercanías, estación que el pasado año registró más de 82 millones de pasajeros, cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.