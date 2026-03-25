Cerrado el ramal de salida 2-B hacia la M-11 desde este miércoles por las obras en el paso superior de Sanchinarro

Las obras han iniciado una nueva fase con los trabajos de demolición, retirada y gestión de residuos del tablero de esta infraestructura

Transportes continúa con las obras de renovación del paso superior de Sanchinarro con una inversión de 7,5 millones de euros
Transportes continúa con las obras de renovación del paso superior de Sanchinarro con una inversión de 7,5 millones de euros - GOBIERNO DE ESPAÑA
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 20:22
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MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ramal de salida 2-B hacia la autovía M-11 permanecerá cerrado desde este miércoles y hasta aproximadamente el lunes, 13 de abril, con motivo de las obras de renovación del paso superior que da acceso a la M-40 en sentido norte desde el barrio de Sanchinarro, en la capital.

Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, esta afección al tráfico se enmarca en la ejecución de los trabajos de reparación y sustitución del tablero de esta infraestructura, que cuentan con una inversión de 7,5 millones de euros (IVA incluido).

Como alternativa, el tráfico que circule por la M-40 en sentido sur podrá acceder a la autovía M-11 a través de la salida 2-A y la vía de servicio.

Asimismo, y dentro de las afecciones previstas, también permanecerá cerrado hasta aproximadamente el 27 de abril el ramal de la vía de servicio desde la autovía A-1 hacia la calzada central de la M-40 en sentido sur, debiendo realizarse la incorporación a través de la M-11 y la glorieta de Hortaleza.

Las obras han iniciado así una nueva fase este miércoles con los trabajos de demolición, retirada y gestión de residuos del tablero previamente desmontado, tras una primera actuación desarrollada en octubre y noviembre de 2025 centrada en su desmontaje y almacenamiento en condiciones de seguridad.

En paralelo, se están ejecutando labores de construcción y adaptación de la infraestructura, incluidos estribos y pilas, para permitir la posterior colocación del nuevo tablero, según ha trasladado el Ministerio.

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