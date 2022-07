La chanson française resonará este domingo en Conde Duque con el concierto de Jane Birkin

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante anglofrancesa Jane Birkin será la encargada de inaugurar la programación musical de la 38ª edición de Veranos de la Villa con un concierto este domingo en el que presentará al público del festival 'Oh! Pardon tu dormais', su primer álbum en más de una década.

Su actuación tendrá lugar en el Patio Central del Conde Duque. El festival acogerá esta edición cerca de 20 propuestas musicales que abarcan desde el rock hasta la música antigua y que harán vibrar diferentes espacios de la ciudad durante el verano.

Desde que editara en 2008 su álbum 'Enfant d'Hiver', Jane Birkin no había vuelto a sacar un disco. Ahora, regresa con un trabajo que incluye, por primera vez, algunos temas en inglés como 'Ghosts' o 'Catch me if you can'. En 'Oh! Pardon tu dormais...' la artista demuestra su talento como compositora a través de canciones escritas por ella misma, como 'Cigarettes', con los que se adentra en episodios tristes de su existencia, como la muerte de su hija.

El músico, compositor, actor e intérprete francés Étienne Daho, heredero artístico de la chanson française, se encarga de orquestar el retorno a los escenarios de una Birkin que durante sus conciertos de presentación de este último trabajo, cantará temas nuevos y otros creados hace casi 20 años.