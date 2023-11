Cibeles da el protagonismo en el 25N a las adolescentes: "Que te controle el teléfono no es amor"

"El control es el principio de toda agresión hacia las mujeres", subraya Almeida



El Ayuntamiento de Madrid ha puesto el foco en las adolescentes y jóvenes en su acto institucional por el Día internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N, recordándoles que no están solas y que el chantaje emocional o situaciones que han podido normalizar, como espiar el teléfono o preguntar por qué hay una conexión tan tardía en WhatsApp, "no es amor sino control".

El acto, en el que no han sido invitados los grupos políticos a tomar la palabra, ha contado con testimonios de chicas supervivientes de violencia machista, todas ellas con orden de protección, motivo por el que no han estado físicamente en CentroCentro sino que han contado su testimonio a través de un vídeo. Son atendidas psicosocialmente y jurídicamente en los tres Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

"Me controlaba el tiempo, me decía que se tardan cinco minutos en llegar a casa desde clase, que dónde me había metido y con quien. O que tenía que verle porque en esa semana no nos habíamos visto ningún día", ha relatado una de las víctimas, que ha dado cuenta de su historia de "control y celos".

Otra superviviente coincidía con ella en que lo que su expareja buscaba era "atar en corto". "¿Te quiere o te quiere dominar? Porque esa persona no te está queriendo bien", le preguntaba la terapeuta. Una de las víctimas ha apelado a la importancia de "hablar con el entorno", contarlo. "Igual que si vas en un tren equivocado te cambias de estación, aquí lo mismo", ha razonado.

Sí que han subido al escenario de CentroCentro dos jóvenes, Teresa y Juan, que han dado testimonio de cómo es vivir la violencia de género de cerca, cuando la sufre una de tus amigas. En su caso son amigos "desde el colegio".

Son personas concienciadas, "en primera fila" en las manifestaciones feministas, pero "nunca te imaginas que le va a pasar a tu amiga". "Hay que estar con los ojos abiertos porque parece que siempre lo vemos lejano pero le puede pasar a todas las mujeres", han constatado.

Teresa y Juan han narrado cómo vivieron la violencia que sufría su amiga con tan solo 19 años "desde la impotencia y la desesperación" y siempre recordándole algo, "que no estaba sola". "Tienes que colocarte a su lado desde la complicidad, no desde el juicio", han expuesto.

"El amor no tiene nada que ver con el control", han subrayado algunas jóvenes víctimas de violencia en una carta, donde han advertido de las trampas de los agresores. "Te dice 'nadie te va a querer como yo' pero es la misma persona que te ha llamado puta", han condenado. Su último mensaje ha sido para subrayar que "no se es débil por pedir ayuda".

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha cerrado el acto, en el que sus primeras palabras han sido para las 52 mujeres asesinadas este año en España, tres de ellas en Madrid. "Debemos luchar para que no haya ni un asesinato más, que son la punta del iceberg de la violencia hacia la mujer", ha manifestado el primer edil.

El regidor ha puesto sobre la mesa la importancia de las políticas de prevención y de eliminación de cualquier tipo de acoso, abuso o de agresión que se pueda producir contra las mujeres. Esto le ha llevado a apuntar que un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que "una de cada tres violaciones de los derechos humanos que se producen en el mundo se cometen contra las mujeres".

"Es cierto que en el conjunto de la sociedad hemos avanzado considerablemente pero no es menos cierto que no podemos dejarnos nunca llevar por lo que hemos hecho sino que nos tenemos que guiar por lo que todavía nos queda por hacer", ha recomendado.

Tampoco ha querido obviar el informe de la Fundación Anar, que constata que a lo largo de los últimos años "se han incrementado en un 90 por ciento dentro de la adolescencia las conductas de acoso, de abuso, de intimidación física y verbal para las niñas adolescentes".

"Y en este drama hay un testimonio de esperanza por una razón, porque todos tenemos a alguien cerca, a alguna Teresa, a algún Juan, que en un momento dado van a estar a nuestro lado, que nos van a coger del brazo, que nos van a decir que podemos salir de esa situación, que nos van a decir que no cabe resignarse a que nos controlen", ha destacado Almeida.

El alcalde ha remarcado ese "hilo muy fino entre aquellos que dicen que quieren cuidar respecto de aquellos que lo único que quieren es controlar". "Y el control es el principio de toda agresión hacia las mujeres", ha subrayado.

"Ess el día para decir, alto y claro, que no cabe vuelta atrás, que no cabe retornar a posiciones anteriores, que lo único que podemos hacer es seguir avanzando, que tenemos que seguir luchando por acabar con esta lacra que nos afecta como sociedad, que nos hace peores a todos, sin duda", ha reclamado el primer edil.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene hasta el 30 de noviembre la campaña por el 25N en soportes digitales, pantallas y medios de comunicación con el objetivo de visibilizar esta realidad. Su lema es #EstoEsViolencia.

La creatividad de la campaña recogen mensajes directos con los que se pretende deconstruir el imaginario que sostiene y alimenta actitudes que los adolescentes en muchos casos no interpretan como violentas.

La campaña presenta una estética similar a la de las redes sociales con mensajes que aluden a situaciones de acoso y control relacionadas con su uso.