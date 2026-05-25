Cibeles deja en el aire una declaración institucional de bienvenida al Papa por choque entre PSOE y PP sobre el texto

Archivo - El Papa León XIV, durante una misa en Mongomo, Guinea Ecuatorial, el 22 de abril de 2026. - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La declaración institucional de bienvenida al Papa León XIV en el Pleno de Cibeles queda en el aire por el desacuerdo entre PSOE y PP sobre el texto, después de que los socialistas hayan decidido mantener su propuesta original, acordada con el Arzobispado de Madrid y apoyada por Más Madrid y Vox, y rechazar negociar las modificaciones al texto planteadas por los populares.

El PSOE defiende que su declaración recoge "el sentir mayoritario de la ciudadanía madrileña" ante una visita de "relevancia histórica e institucional" y sostiene que el texto está alejado de polémicas partidistas. Por ello, no aceptará los cambios "de última hora" del PP, que, según los populares, "mejoran notablemente" la propuesta.

La declaración registrada por el PSOE traslada la bienvenida del Pleno del Ayuntamiento al Papa León XIV, quince años después de la última visita de un pontífice a la capital, y destaca la imagen de Madrid como ciudad "abierta, diversa y comprometida con los valores del diálogo, la convivencia y los derechos humanos". También subraya la dimensión "humanista y social" del pontificado y su cercanía a quienes sufren pobreza, exclusión, soledad o desigualdad.

El texto socialista reconoce además el mensaje del Papa dirigido a la juventud, su defensa de la paz, la convivencia, la justicia social y los derechos humanos, y plantea tres puntos: dar la bienvenida institucional al pontífice, trasladarle el deseo de que su visita fortalezca la fraternidad y la convivencia entre la ciudadanía madrileña, y reconocer el valor de sus mensajes de paz y defensa de los derechos humanos.

PP PLANTEA UNA ALTERNATIVA CON REFERENCIAS A LAS "RAÍCES CRISTIANAS"

El PP ha remitido una propuesta alternativa que mantiene la bienvenida institucional al Papa, pero introduce cambios de enfoque y redacción. En su texto, el PP habla del "Viaje Apostólico" del pontífice a España y expresa que Madrid lo recibirá "con la dignidad institucional que corresponde a un jefe de Estado" y con "la calidez y el afecto que el sucesor de Pedro despierta en el pueblo madrileño", al que vincula con las "seculares raíces cristianas" de la ciudad.

El PP también modifica el apartado final para reconocer el mensaje del Papa "en favor de la paz y el entendimiento entre los pueblos", frente a la redacción socialista, que incluía también la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

En rueda de prensa previa al Pleno, el portavoz popular, Carlos Izquierdo, ha explicado que las modificaciones a la declaración institucional "mejora notablemente el texto" de los socialistas.

VOX APOYA AMBOS TEXTOS Y MM DICE QUE ESTUDIARÁ LAS MODIFICACIONES

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha asegurado que su grupo apoyó en Junta de Portavoces la declaración presentada por el PSOE, que les pareció "muy razonable".

Ortega Smith ha señalado además que Vox también respaldará las modificaciones planteadas por el PP al considerar que "mejoran la declaración". "Hemos apoyado la que hemos estudiado del Partido Socialista, que dice que llevaba el apoyo del Arzobispado, y hemos leído y he dado mi apoyo en nombre del grupo a la que ha presentado el Partido Popular", ha explicado.

Preguntado por cuál sería la posición de Vox si finalmente el PSOE no aceptaba los cambios del PP, Ortega Smith ha insistido en que su grupo ha apoyado tanto la declaración original socialista como la propuesta modificada del PP. "No sé si se presentarán más modificaciones, pero lo que tenemos ahora nos parece correctísimo", ha zanjado.

Desde Más Madrid, la concejala Pilar Sánchez ha confirmado que su grupo había manifestado su conformidad con el texto presentado por el PSOE al entender que incide en "valores comunes" con el Papa, como la defensa de la paz, la justicia social y los derechos humanos. Sánchez ha apuntado, no obstante, que el PP había remitido "aportaciones grandes, largas" que su grupo todavía debía estudiar.

MOCIÓN DE URGENCIA PARA EXIMIR TASAS Y FACILITAR INSTALACIONES

Además de la declaración institucional, el Pleno debatirá una moción de urgencia del PP para reconocer el "carácter excepcional y singular relevancia" de la visita del Papa León XIV y su "especial interés" para la ciudad de Madrid.

El texto sostiene que los actos previstos en espacios públicos y recintos particulares requerirán un importante dispositivo municipal en materia de seguridad, limpieza y movilidad por la elevada asistencia esperada. Por ello, plantea declarar que las actuaciones relacionadas con la movilidad, seguridad, montaje y desmontaje de instalaciones, organización, desarrollo, asistencia y seguimiento de los actos no devenguen tributo municipal.

La moción también propone que puedan cederse gratuitamente espacios e instalaciones municipales para los actos vinculados a la visita oficial, al considerarlos una actividad institucional.

Izquierdo ha defendido que la visita sea catalogada como acontecimiento de especial relevancia para Madrid a efectos de tributación, autorizaciones y permisos expedidos por el Ayuntamiento. Según ha señalado, la propuesta ya había sido llevada a la Junta de Portavoces y todos los grupos estaban "absolutamente de acuerdo" en que debía aprobarse.