Cibeles guarda un minuto de silencio por la mujer de 21 años asesinada por violencia de género en Carabanchel

Minuto de silencio en Cibeles por el asesinato de violencia machista a una joven de 21 años el sábado en Carabanchel. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado este martes su condena y rechazo al asesinato machista de una joven de 21 años en el distrito de Carabanchel con un minuto de silencio frente a la fachada del Palacio de Cibeles.

El presunto autor, de 23 años, empujó a la víctima por la ventana de su casa en un bloque de pisos, por lo que se encuentra actualmente en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El minuto de silencio ha reunido en torno a la pancarta '¡Basta ya! No a la violencia de género' al alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Inma Sanz; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, además de miembros del Gobierno municipal y concejales de los grupos políticos. Como es habitual, Vox ha secundado el acto por separado de la mano del concejal Ignacio Ansaldo, sin sostener la pancarta.

Tras el minuto en recuerdo a la última víctima de violencia de género, Almeida ha señalado que todos los asesinatos son "de una crueldad extrema", pero en el caso de esta última víctima se ha preguntado "¿Hasta dónde alcanza la maldad?".

"Fue un asesinato en su casa, golpeándola en la cabeza y posteriormente la tiró por la ventana para tratar incluso de llegar a simular un suicidio, una muerte dramática, una muerte muy cruel, como todos los asesinatos de mujeres", ha sostenido.

En este sentido, ha mostrado, en declaraciones a los medios, "el compromiso firme" del Consistorio en "seguir avanzando en la lucha contra esta lacra" y por "proteger a cualquier mujer que se encuentre en cualquier situación de peligro físico, psicológico, como consecuencia de la violencia de género".

El regidor ha aclarado que el minuto de silencio no es "meramente protocolario", sino que es "la expresión sentida del dolor que tiene el pueblo de Madrid y que siente el pueblo en este momento". Asimismo, ha reiterado en el compromiso con la violencia de género con la "implementación de todas las políticas que sean necesarias para evitar que asesinatos como este y cualquier tipo de maltrato tenga cabida en la ciudad".

Por otro lado, el primer edil ha querido trasladar en nombre de su Gobierno su pésame a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ausente en el acto por el fallecimiento de su padre.

LUCHAR "UNIDOS" CONTRA "ESTA BARBARIE"

Hasta la plaza de Cibeles también se ha trasladado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras presidir un minuto en la Delegación tras el asesinato de la joven que se suma a otras 18 víctimas de violencia de género en lo que va de año.

"Cuando una chica de solo 21 años es asesinada presuntamente a manos de un varón, creo que debemos hacer todos una profundísima reflexión", ha sostenido. En este sentido, ha pedido "profundizar en la educación, en la prevención, en el trabajo con los jóvenes".

"Para que seamos contundentes con nuestras decisiones y nuestro ejemplo, con nuestras actuaciones y que luchemos unidos contra esta barbarie ante la que son atronadores los silencios, ante los que los titubeos no tienen cabida y ante la que cualquier decisión debiera ser ejemplar y jamás complaciente con la violencia", ha reclamado Martín.

MÁS MADRID Y PSOE PIDEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EFECTIVAS

De su lado, Rita Maestre también ha condenado la muerte de la joven "por el solo hecho de ser mujer". "Una vecina a la que teníamos que proteger, que ayudar, que acompañar y a la que todas las instituciones le han fallado", ha manifestado.

En este sentido, ha reclamado para las mujeres "medidas de protección efectivas y políticas públicas". "Es el compromiso de los gobiernos, que es exactamente lo contrario de lo que hace en este caso el Ayuntamiento de Madrid, desmantelando la red de los espacios de Igualdad que llevan 20 años protegiendo y previniendo la violencia de género y el machismo en Madrid", ha lamentado.

De esta forma, la portavoz ha cargado contra Almeida por "recortar plazas de trabajadoras" en el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Asimismo, le ha señalado porque su Administración tarda "días, semanas o meses en dar respuesta a las mujeres" que hacen una primera llamada a ese teléfono de atención a las víctimas.

"Necesitamos hoy que los ayuntamientos, que las comunidades y que el Gobierno encuentren la forma para que las mujeres dejen de ser asesinadas en nuestro país y en nuestra ciudad por el solo hecho de ser mujeres", ha zanjado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, la concejala Meritxell Tizón ha alertado del "dolor" que hay detrás de ese asesinato: "Es necesaria la unidad frente a los discursos negacionistas que imperan en nuestra sociedad. No podemos dar alas a los que niegan la violencia que nos está matando porque esa violencia cuesta vidas y hoy lo hemos vuelto a comprobar", ha reclamado.