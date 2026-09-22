Cibeles manifiesta su condena al asesinato machista en Leganés ante unas cifras de violencia de género "no aceptables" - EUROPA PRESS

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE y Más Madrid han expresado su condenado al asesinato machista perpetrado en Leganés ante unas cifras de violencia de género que, en palabras de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, "no son aceptables".

Ediles del PP, socialistas y de Más Madrid han guardado un minuto de silencio en la Plaza de Cibeles sostenido una pancarta con el lema '¡Basta ya! No a la violencia de género'. No han acudido al minuto ni concejales de Vox ni los no adscritos.

"Manifestamos nuestra completa repulsa por este asesinato de violencia machista que se ha producido en el municipio de Leganés, la consternación de todas las personas de bien. Como sociedad tenemos que hacer una inmensa reflexión sobre estas cifras, que no son aceptables, y también sobre las políticas que tenemos que llevar a cabo para tratar de erradicar esta situación", ha declarado Sanz, tras enviar en nombre de la Corporación "todo el cariño y el apoyo a la familia de la mujer fallecida".

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años como presunto responsable del asesinato de su pareja este fin de semana en la localidad madrileña de Leganés, a quien encontraron en su vivienda con signos de violencia y varias heridas por arma blanca.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 15.15 horas, cuando un hombre alertó a la Policía Nacional porque alguien había entrado a robar a la vivienda de su hija, cerca de Zarzaquemada. Una vez en el domicilio, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de unos 34 años.

Las pesquisas de la Policía han logrado averiguar que la pareja convivía desde hace un año y medio y que el hombre, español y sin denuncias previas en su contra, se encuentra detenido por un presunto delito de homicidio a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.