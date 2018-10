Cifuentes se defiende de las acusaciones de Granados en Púnica: "No tengo absolutamente nada que ocultar"

Actualizado 12/02/2018 14:43:40 CET

Granados dice que hubo una campaña "paralela" para Aguirre en 2007 y 2011 con dinero de publicidad de la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no le importa "nada" lo que diga el exconsejero regional Francisco Granados, que ha declarado este lunes en sede judicial que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP, y ha defendido que no tiene "absolutamente nada que ocultar".

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en los Teatros del Canal, la dirigente madrileña ha recordado que Granados es "una persona que está siendo juzgada en estos momentos por diversos procedimientos judiciales y que ha estado en la cárcel más de dos años". "Es un presunto delincuente y supongo que todas esas declaraciones que él está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa", ha indicado.

Cifuentes lo único que quiere respecto al exconsejero regional o respecto a cualquier otra persona de su partido o de otro que haya estado en un procedimiento de corrupción es que "la Justicia actué cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades".

La presidenta autonómica ha asegurado que "ya daba por hecho que el señor Granados" en su estrategia de defensa intentaría "involucrar a todo el mundo". "Respecto a mi trayectoria, a mí todo el mundo me conoce. Yo soy una persona que siempre he tenido tolerancia cero contra la corrupción", ha defendido, para a continuación asegurar que así lo está demostrando "en el día a día".

En este punto, ha hecho hincapié en que su Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía "todos los asuntos del tema del Canal de Isabel II". Cifuentes ha insistido en que es una persona "transparente" y que su "declaración de bienes o de no bienes" está ahí.

La dirigente madrileña ha incidido en que ella no tiene "nada "y por tanto no tiene "absolutamente nada que ocultar". Por ello, "lo único que espera es que la Justicia actué cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes sean del partido que sean".

"A mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente que ha salido de la cárcel y que ahora está viendo que dice para poderse librar de él. A mí me da exactamente lo mismo", ha defendido.

Cifuentes ha hecho hincapié en que ella lleva dos años como presidenta del PP de Madrid y aunque ha participado desde hace "muchísimos años en política como diputada" en la Asamblea "nunca había tenido responsabilidad de gestión".

En este punto, ha indicado que se responsabiliza "exclusivamente" de su etapa de gestión y ha recordado que nunca ha pertenecido a los Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González o Alberto Ruiz-Gallardón. Para Cifuentes "lo que han hecho los demás si está mal lo deben pagar ante la Justicia".

"El señor Granados que diga lo que le parezca, yo no voy a entrar a comentar cada una de las cosas que diga. Yo lo que quiero es que la Justicia actúe lo más rápidamente posible y quien haya metido la mano en la caja que lo explique", ha concluido.