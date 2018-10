Cifuentes tilda de "vergüenza política" que la oposición la haga comparecer en comisión de corrupción solo por la "foto"

Publicado 22/02/2018 13:55:01 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tildado de "vergüenza política" que la oposición en la Asamblea de Madrid la haga comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción política solo por la "foto".

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Parla, la dirigente madrileña ha incidido en que cree que hay partidos políticos que tratan de "rentabilizar electoralmente el asunto de la corrupción", aunque se trate de cuestiones que "no tienen absolutamente nada que ver" con su Gobierno.

En este sentido, ha defendido que ha sido su Ejecutivo el que puso "en conocimiento de la Fiscalía el asunto relativo al Canal de Isabel II, que dio lugar al caso Lezo", que se han personado en Púnica y Gürtel, que han aprobado el código ético "más estricto" y que han aprobado dos leyes de regeneración.

Cifuentes ha sostenido que la petición de su comparecencia solo tiene que ver con que la oposición quiere su "foto" en la comisión, "que dejo de ser de investigación hace mucho tiempo para convertirse en una comisión de linchamiento". A la dirigente regional le da "tristeza" que los grupos políticos "estén utilizando los parlamentos como instrumentos para servir los intereses de presuntos corruptos".

"El señor Granados, presunto delincuente, hace unas declaraciones falaces y embusteras, por las cuales yo he presentado una querella criminal por injurias y calumnias, en sede judicial pidiendo que yo vaya a declarar ante el juez. El juez las rechaza en dos ocasiones y alerta de intereses espurios y resulta que la oposición lo utiliza para hacerme comparecer en una comisión de investigación", ha dicho la presidenta.

"ABSOLUTAMENTE NADA QUE OCULTAR"

Para la dirigente autonómica esto es "una vergüenza política". Cifuentes ha asegurado que irá a comparecer "todas las veces que sea necesario". Irá al Congreso, a la Asamblea de Madrid y si tiene que hacerlo irá "al Parlamento andaluz, al de Castilla-La Mancha, donde quieran" porque no tiene "absolutamente nada que ocultar". "Un presunto delincuente toca y la oposición baila", ha reiterado.

Cifuentes cree que si algo busca la oposición es deteriorar su "imagen pública", pero que se trata de algo que no puede evitar. "Yo lo único que voy a seguir haciendo es comparecer todas las veces que sea necesario y seguir trabajando como estoy haciendo todos los días que es para lo que me han elegido los madrileños", ha defendido.

Al ser preguntada por si le inquieta lo que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados pueda volver a decir este martes en sede judicial, Cifuentes ha asegurado que para "nada", aunque cree que éste ha entrado en una "dinámica de mentiras" y que probablemente "de ahí no salga".

"Todo lo que diga será la repetición de lo que está ocurriendo hasta ahora. Como ciudadana me preocupa que las instituciones democráticas y los parlamentos se estén prestando a eso, convirtiéndose en un circo. Los madrileños me conocen, saben que soy una persona honesta y que no tengo nada que ver con este señor que tenía dinero en el altillo", ha defendido.