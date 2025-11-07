Cinco detenidos por secuestrar a una familia y tratar de robar en un restaurante en San Blas

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a cinco personas por su presunta implicación en el secuestro de una familia y el intento de robo en un restaurante en el distrito de San Blas, según han apuntado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos han ocurrido la madrugada de este viernes tras una llamada en el CIMACC-091 por un robo en el interior de un restaurante en el distrito de San Blas situado próximo a un centro comercial.

Los efectivos policiales consiguieron interceptar a dos varones y detenerlos en el lugar, mientras que una tercera persona se subió a un turismo y emprendió la huida en dirección contraria y a gran velocidad.

Durante el intento de huida intentó colisionar con un vehículo policial y trató de atropellar a otro de los agentes, que lograron esquivarlo, aunque para ello tuvieron que hacer uso de su arma reglamentaria.

En ese instante, comenzó una persecución que finalizó cuando el conductor fugado se apeó del coche y momentos después fue detenido, tirando una pistola detonadora, una peluca y una linterna inmovilizadora eléctrica.

Paralelamente los policías dieron batidas por la zona, localizando a una cuarta persona, que también fue detenida. En el registro del vehículo se encontró a un varón maniatado con los ojos tapados, que guarda alguna relación con el restaurante que habían tratado de robar.

Tras las pesquisas policiales, varios indicativos se personaron en el domicilio de la víctima, situado en el distrito de Puente de Vallecas y encontraron a tres personas maniatadas, procediendo a detener a otro hombre, que estaba custodiando a esta familia y se encontraba en las inmediaciones.

De esta manera se ha detenido a cinco personas como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado. Todos ellos permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.